Concerto di radio Kiss Kiss: la prima tappa a piazza del Plebiscito. Tutti i cantanti

Il tour Kiss Kiss Way 2025 arriverà a Napoli il 30 e 31 maggio, in piazza del Plebiscito. Questo è il primo tour estivo nazionale della famosa emittente Radio Kiss Kiss. Si tratta infatti di un format molto innovativo che coinvolgerà il pubblico proprio per la sua originalità. Durante la conferenza stampa tenutasi in Municipio a Napoli, è stato inoltre spiegato che la tournée attraverserà l’Italia con 5 tappe e trasformerà le grandi piazze in un grande evento live. La prima tappa sarà appunto a Napoli a fine maggio. In seguito arriverà a Piazza Castello (Torino) il 15 e 15 giugno, Corigliano Rossano al Palmeto il 28 e 29 giugno, Baia Dolmizia il 11 e 12 luglio, Golfo Aranci il 26 e 27 luglio.

Tutti gli ospiti del Tour 2025

Per l’occasione sono stati chiamati diversi personaggi del mondo musicale e discografico italiano, selezionati per intrattenere il pubblico con i brani della scena artistica attuale. Il 30 maggio – a Napoli – ci saranno ad esempio Benji e Fede, Bnkr 44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabri Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai e Tropico. Nel corpo di ballo del Tour ci sarà anche Daniele Doria, vincitore dell’edizione 2025 di Amici.

Alla presentazione dell’evento, è intervenuto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Un grande evento gratuito” – ha detto lui – “Per due giorni ci sarà la grande musica in Piazza con partecipazione di tantissimi cittadini, tantissime ragazze e ragazzi e con una grande radio che però ha il suo cuore a Napoli e che comincia questo tour nazionale proprio da piazza Plebiscito“. Ha quindi definito il maxi concerto una grande festa della musica e dei napoletani, ma anche un’occasione per ricordare cosa rappresenta Napoli per l’Italia. “Un grande luogo iconico dove oramai i grandi eventi nazionali e internazionali fanno a gara per venire a Napoli“, ha concluso. Come accedere alla Pit Area

Questo evento potrà essere vissuto anche più da vicino, e sarà quindi possibile prenotare l’ingresso all’area concerto PIT. Basta scaricare l’app di Radio Kiss Kiss, cliccare sul banner Kiss Kiss Way, scegliere la tappa interessata e compilare il form. In ogni tappa ci sarà inoltre il Villaggio Kiss Kiss, un’area dedicata al pubblico e ai partner. Avranno infatti luogo dirette radiofoniche live, trasmesse in contemporanea nazionale; Dj set esclusivi; Special performance e animazione dei talent di Radio Kiss Kiss; Area bar & lounge. In più non mancherà l’innovativo Mega Gioco in scala 1:1, cioè un’attrazione scenografica e altamente interattive dove il pubblico potrà partecipare a sfide individuali e a squadre, vincere premi esclusivi, interagire direttamente con i brand partner in modalità esperenziale.