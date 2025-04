Concerto di Jovanotti del 26 aprile posticipato: il cantante rende omaggio a Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha scosso profondamente tutti i fedeli, ma non solo. Il Papa del popolo era amato in tutto il mondo e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, ma al tempo stesso, ha generato importanti cambiamenti, anche nella macchina organizzativa dei settori dello spettacolo e dello sport. Il mondo si è in parte fermato, ma è anche vero che la vita deve andare avanti. Alcuni artisti si sono trovati spiazzati e incerti su come rivedere la propria tabella di marcia.

Jovanotti, reduce da un periodo difficile che lo ha tenuto lontano dai palcoscenici a causa di un incidente in bicicletta, e che lo ha costretto ad affrontare diversi interventi chirurgici e una lunga convalescenza fatta di riposo e fisioterapia, è nel pieno del suo nuovo tour, che in questi giorni lo ha condotto proprio nella Capitale. In un primo momento aveva annunciato di non voler spostare le date dei concerti, dichiarando che avrebbe cantato anche per rendere omaggio a Papa Francesco.

Tuttavia, il cantautore ha cambiato idea e poche ore fa ha fatto sapere di aver modificato i suoi programmi. Un cambiamento che potrebbe aver messo in difficoltà i fan, verso cui però l’artista ha mostrato grande attenzione, rendendo disponibili tutte le informazioni utili per eventuali rimborsi.

Jovanotti sposta il concerto del 26 aprile

Jovanotti è tornato il 31 gennaio 2025 con il nuovo album Il Corpo Umano Vol. 1, un progetto nato dopo un periodo difficile, che lo ha messo a dura prova sia fisicamente che psicologicamente. Il nuovo disco contiene 15 brani inediti che l’artista sta presentando dal vivo attraverso il tour “PalaJova 2025”, iniziato il 4 marzo dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Un’occasione speciale per il suo vasto pubblico, che torna ad ascoltarlo dal vivo dopo il grandissimo successo — e le polemiche — del Jova Beach Party.

Il nuovo tour prevede sei tappe in tutta Italia, tra palasport e stadi, con appuntamenti anche all’Arena di Verona. Proprio in questi giorni, Lorenzo Cherubini — questo il vero nome di Jovanotti — si trova a Roma per alcune date, ma la notizia della morte di Papa Bergoglio lo ha profondamente turbato e ha complicato questa sua fase lavorativa.

All’inizio il cantante aveva annunciato che il concerto di sabato si sarebbe svolto comunque, e che avrebbe cantato anche per omaggiare il papa: “Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato. La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia”. Aveva detto sui social.

Tuttavia in queste ultime ore, è stato condiviso un nuovo video con cui Jovanotti annuncia il cambiamento. La decisione è arrivata dopo la proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, i cui funerali solenni si terranno proprio sabato 26 nella capitale. Sebbene Jovanotti avesse inizialmente comunicato l’intenzione di non modificare la data, per rispetto verso i fan già in possesso del biglietto, alla fine ha cambiato idea.

“Questo video è per annunciare che il concerto previsto per sabato è stato spostato a domenica. Sabato mattina, infatti, a Roma si terranno i funerali di Papa Francesco, e noi abbiamo deciso di posticipare l’evento di un giorno.” Inizia così il messaggio del cantante che aggiunge: “Spero che questo cambiamento non crei troppi disagi a chi aveva programmato di venire sabato, e che possiate comunque partecipare domenica. Nel caso in cui qualcuno avesse la necessità di richiedere un rimborso per i biglietti, può trovare tutte le informazioni utili sugli account ufficiali di Trident o di PalaJova — li taggo qui sotto così potete accedervi facilmente. Entro domani mattina presto saranno disponibili tutti i dettagli per chi vorrà chiedere il rimborso. Per chi invece potrà essere con noi domenica sera, vi aspettiamo con grande entusiasmo.”

Anche l’organizzazione del tour, Trident, ha confermato che lo spostamento è stato deciso per rispettare il clima di raccoglimento che si vivrà a Roma in quel giorno.