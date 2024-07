Attesa per i Deep Purple in concerto all’Auditorium Parco della Musica – Cavea mercoledì 10 luglio 2024. Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride sono nuovamente in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico e, oltre alla data di oggi, si esibiranno anche domani, 11 luglio 2024 al Marostica Summer Festival (Piazza Castello).

Fra pochi giorni, inoltre, il 19 luglio 2024, uscirà anche il nuovo disco di inedito della band, = 1, contenente 13 tracce, e anticipato dai singoli Portable Door, Pictures of You Pubblicato e Lazy Sod.

La scaletta dei Deep Purple in concerto a Roma, 10 luglio 2024

Highway Star

A Bit on the Side

Hard Lovin’ Man

Into the Fire

Guitar Solo

Uncommon Man

Keyboard Solo

Lazy

Portable Door

Anya

Keyboard Solo

Bleeding Obvious

Space Truckin’

Smoke on the Water

Hush (Joe South cover)

Black Night

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea a Roma

Mezzi Pubblici

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Metro:

Prendi la Linea A (direzione Battistini) e scendi alla fermata Flaminio.

Da qui, prendi il Tram 2 (direzione Mancini) e scendi alla fermata Apollodoro/Auditorium. Da lì, l’Auditorium è a pochi passi.

Autobus:

Prendi l’Autobus 910 (direzione Mancini) e scendi alla fermata De Coubertin/Auditorium. L’Auditorium Parco della Musica sarà proprio davanti a te.

In Auto

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Esci dalla stazione Termini e prendi Via Marsala in direzione di Via Volturno.

Segui le indicazioni per Piazza della Repubblica e poi per Via Barberini.

Prendi la Salaria in direzione di Corso d’Italia e continua su Via Pinciana.

Prosegui per Viale dei Parioli fino a raggiungere Viale Pietro de Coubertin.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita e continua su Viale Pietro de Coubertin fino all’Auditorium.

Parcheggio

L’Auditorium dispone di un parcheggio sotterraneo accessibile da Viale Pietro de Coubertin.

Inoltre, sono presenti parcheggi a pagamento nelle vicinanze.