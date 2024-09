David Gilmour sarà nuovamente in concerto al Circo Massimo stasera, 28 settembre 2024, con un nuovo appuntamento live del suo tour. Sul palco, il cantautore interpreterà hit storiche dei Pink Floyd insieme ai suoi successi da solista. Recentemente ha pubblicato un nuovo disco di inediti.

“Luck and strange” (Sony Music), il nuovo album di inediti del leggendario artista britannico, è entrato al primo posto nelle classifiche di nove Paesi: Italia, UK, USA (Billboard Top Album Sales Chart), Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, confermando il plauso della critica che lo ha accolto definendolo uno dei suoi migliori lavori da solista.

In Italia è entrato al 1# della classifica dei dischi fisici più venduti e al 2# della classifica generale (dati diffusi da FIMI/GfK WK #37), risultando l’unico disco di un artista internazionale presente in TOP 10 nella classifica italiana.

Il disco ha anticipato il grande tour mondiale che partirà dall’Italia domani, venerdì 27 settembre, con 6 date al Circo Massimo di Roma (27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre), destinato a diventare uno degli eventi live più importanti dell’anno! La band che lo accompagnerà è composta da Guy Pratt al basso, Greg Phillinganes e Rob Gentry alle tastiere, Adam Betts alla batteria, Ben Worsley alla chitarra e Louise Marshall insieme a Hattie e Charley Webb alle voci. Le date italiane sono organizzate da D’Alessandro e Galli.

La scaletta di David Gilmour al Circo Massimo a Roma

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di David Gilmour al Circo Massimo a Roma, sabato 28 settembre 2024. Il live inizierà alle 21.

5 A.M.

Black Cat

Luck and Strange

Speak to Me (Pink Floyd)

Breathe (In the Air) (Pink Floyd)

Time (Pink Floyd song)

Breathe (Reprise) (Pink Floyd song)

Fat Old Sun (Pink Floyd song)

Marooned (Pink Floyd song)

Wish You Were Here (Pink Floyd song)

Vita Brevis

Between Two Points (The Montgolfier Brothers cover)

High Hopes (Pink Floyd song)

Sorrow (Pink Floyd song)

The Piper’s Call

A Great Day for Freedom (Pink Floyd song)

In Any Tongue

The Great Gig in the Sky (Pink Floyd song)

A Boat Lies Waiting

Coming Back to Life (Pink Floyd song)

Dark and Velvet Nights

Scattered

Comfortably Numb (Pink Floyd song)

Biglietti per David Gilmour in concerto al Circo Massimo a Roma

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di David Gilmour al Circo Massimo di Roma. Il live è sold out.

Come arrivare al Circo Massimo a Roma in auto e con i mezzi

In auto:

Da Nord di Roma (es. via Salaria):

Prendi il Grande Raccordo Anulare (GRA) in direzione Roma Centro.

Immettiti sulla Via Salaria o sulla Tangenziale Est, poi prosegui verso il centro.

Segui le indicazioni per il Circo Massimo, passando per la Via del Circo Massimo. Vicino ci sono parcheggi limitati.

Da Sud di Roma (es. via Appia):

Dal GRA, prendi l’uscita per Via Appia in direzione Roma centro.

Prosegui su Via Appia e poi su Via delle Terme di Caracalla.

Arriverai direttamente al Circo Massimo che si trova nelle vicinanze.

Nota: Il centro di Roma ha Zone a Traffico Limitato (ZTL), attive in orari specifici. Verifica le limitazioni per evitare multe.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata Circo Massimo. La stazione si trova a pochi passi dal sito.

Autobus:

Diverse linee di autobus fermano vicino al Circo Massimo. Le linee più comode includono il 118, il 160, e il 628.

Tram:

La linea 3 del tram passa vicino e puoi scendere alla fermata Aventino/Circo Massimo.