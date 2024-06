Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Corey Taylor in programma all’Alcatraz di Milano: come arrivare, orario, biglietti

Corey Taylor è pronto per il suo ritorno da solista in Italia: il cantante sarà in concerto all’Alcatraz di Milano stasera, martedì 25 giugno 2024 e porterà sul palco i brani contenuti nel recente album “CMF2” e i grandi classici degli Slipknot e degli Stone Sour. In apertura si esibirà Siamese.

Il 15 settembre 2023 ha pubblicato “CMF2”, il suo secondo disco da solista. Il primo era uscito a ottobre 2020.

La scaletta di Corey Tayloe a Milano, Alcatraz, 25 giugno 2024

Post Traumatic Blues

Made of Scars (Stone Sour song)

Black Eyes Blue

WeAre the Rest

Song #3 (Stone Sour song)

Beyond

Before I Forget (Slipknot song)

SpongeBob SquarePants Theme (Painty the Pirate & Kids cover)

Snuff (Slipknot song)

From Can to Can’t (Corey Taylor, Dave Grohl, Rick Nielsen & Scott Reeder cover)

Home

Through Glass (Stone Sour song)

Duality (Slipknot song)

Orari:

17:45 ingresso anticipato Merchandise VIP Pack e Merchandise Upgrade

18:30 apertura

20:00 Siamese

21:15 Corey Taylor

Biglietti per Corey Taylor a Milano, 25 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Corey Taylor all’Alcatraz di Milano, in programma il 25 giugno 2024. Il prezzo del posto unico è di 48.30 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi