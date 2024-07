La scaletta e l’ordine delle canzoni di Calcutta in concerto al Lucca Summer Festival 2024: orario e come arrivare

Continua il Relax Tour Estivo di Calcutta che, dopo i sold out di Bari, Roma, Lucca, Villafranca di Verona, Cosenza e Palermo, annuncia il tutto esaurito anche per la data di Milano Summer Festival, a conferma del grande calore con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco.

Dopo il successo del tour europeo da poco conclusosi, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, Calcutta torna in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, “Relax”, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

“Relax”, uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della FIMI è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni di Calcutta in concerto al Lucca Summer Festival giovedì 11 luglio 2024, orario e come arrivare.

La scaletta delle canzoni di Calcutta al Lucca Summer Festival 2024

Coro

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

Frosinone

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Come arrivare al Lucca Summer Festival 2024

In Auto

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone