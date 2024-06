Appuntamento stasera, 22 giugno 2024, con la prima data del tour estivo di Calcutta. Il “Relax tour” italiano si aprirà allo stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro: da lì proseguirà con le altre tappe nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival. È partito con il sold out di giovedì 6 giugno da Barcellona il Relax Tour Europeo 2024 di Calcutta, con seconda tappa nel Regno Unito il 09 giugno all’O2 Forum Kentish Town di Londra e quindi in Francia l’11 giugno, a L’Olympia di Parigi, accolto con un altro sold out. Il “Giro in Europa” si concluderà in Svizzera il 13 giugno, all’X-Tra di Zurigo.

Invece il “Relax tour” estivo, in partenza il 22 giugno allo stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, vedrà Calcutta protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. A conferma del grande entusiasmo con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco, il tour estivo ha già registrato il sold out delle date di Rock in Roma, Lucca Summer Festival, Villafranca di Verona, Cosenza e Palermo.

A seguire le prime anticipazioni sul concerto di stasera a Lignano Sabbiadoro.

Calcutta a Lignano Sabbiadoro, la scaletta del tour (anticipazioni)

Essendo la prima data del tour estivo 2024 di Calcutta, ancora non è stata resa nota la scaletta ufficiale del live. Ma è molto probabile che siano presenti le canzoni interpretate sul palco durante il tour dell’inverno 2023. A seguire potete trovare l’elenco dei pezzi, con l’ordine di esibizione, calcolando che potrebbero esserci modifiche.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Le barche (Piano e voce)

Oroscopo (Piano e voce)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Calcutta a Lignano Sabbiadoro in concerto

I biglietti per il Relax Tour Estivo 2024 sono disponibili su: https://calcuttarelax.it/.

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di stasera, 22 giugno 2024, a Lignano Sabbiadoro. Si parte da 46 euro per il primo settore fino a 57.50 euro per il Primo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.