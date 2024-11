La scaletta e l’ordine delle canzoni di Bryan Adams in concerto al Forum di Assago a Milano: orario, biglietti e come arrivare

Bryan Adams è atteso stasera al Forum di Assago a Milano con una nuova data del suo tour mondiale, dopo la tappa a Bolzano. Un’occasione da non perdere per i fan dell’artista che porterà sul palco i successi più noti della sua carriera insieme ai brani più recenti tratti dal suo album “So Happy It Hurts”. A seguire la scaletta delle canzoni, orario, biglietti e informazioni su come arrivare al Forum di Assago.

La scaletta delle canzoni di Bryan Adams a Milano, concerto Forum di Assago, 9 novembre 2024

Kick Ass

Can’t Stop This Thing We Started

Somebody

18 til I Die

Please Forgive Me

One Night Love Affair

Shine a Light

Take Me Back

Kids Wanna Rock

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

You Belong to Me

Cloud Number Nine

Rock and Roll Hell (KISS cover)

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Here I Am

When the Night Comes (Joe Cocker cover)

When You’re Gone

Always Have, Always Will

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

So Happy It Hurts

Run to You

Summer of ’69

Have You Ever Really Loved a Woman?

Cuts Like a Knife

Straight From the Heart (Acoustic)

Hey Baby

All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart & Sting cover)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data del 9 novembre 2024. Si parte da 46 euro per il settore non numerato fino a 79,35 per il Settore Numerato 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.