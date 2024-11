Bryan Adams è atteso stasera in concerto allo Sparkasse Arena di Bolzano con una data del suo tour “So Happy It Hurts“. Sono previste tutte le hit della sua lunga carriera e i brani dell’ultimo album. Il 2024 conclude il tour in India e Emirati Arabi Uniti e ritorna nel 2025 con la tournee in Nuova Zelanda e Australia, come special guest James Arthur.

La scaletta delle canzoni di Bryan Adams a Bolzano, concerto 6 novembre 2024

Kick Ass

Can’t Stop This Thing We Started

Somebody

18 til I Die

Please Forgive Me

One Night Love Affair

Shine a Light

Take Me Back

Kids Wanna Rock

Heaven

Go Down Rockin’

It’s Only Love

You Belong to Me

Cloud Number Nine

Rock and Roll Hell (KISS cover)

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Here I Am

When the Night Comes (Joe Cocker cover)

When You’re Gone

Always Have, Always Will

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

So Happy It Hurts

Run to You

Summer of ’69

Have You Ever Really Loved a Woman?

Cuts Like a Knife

Straight From the Heart (Acoustic)

Hey Baby

All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart & Sting cover)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili poche tipologie di biglietti ancora in vendita. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare allo Sparkasse Arena a Bolzano

In Auto

Da Nord (Austria e Brennero): Prendi l’autostrada A22 verso sud. Uscita consigliata: Bolzano Sud. Dopo il casello, segui le indicazioni per “Zona Fiera” e “Palaonda”.

Da Sud (Verona): Segui l’A22 in direzione nord fino a Bolzano Sud. Una volta usciti, prosegui seguendo le indicazioni per “Zona Fiera” e “Palaonda”.

La Sparkasse Arena è vicina alla Fiera di Bolzano, quindi le indicazioni saranno abbastanza visibili. La zona offre parcheggi a pagamento nelle vicinanze dell’arena, ma durante gli eventi potrebbe essere necessario arrivare in anticipo per trovare posto.

Con i Mezzi Pubblici

Treno: Prendi un treno fino alla Stazione di Bolzano. La stazione è ben collegata con il resto d’Italia.

Bus: Dalla stazione ferroviaria, prendi uno degli autobus urbani (linee 10A, 10B o 18) in direzione della Zona Fiera. Le fermate degli autobus sono vicine all’ingresso dell’arena e i viaggi in autobus richiedono circa 15-20 minuti dalla stazione.