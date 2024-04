La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Blue in concerto al Fabrique di Milano, lunedì 15 aprile 2024: biglietti, orario, come arrivare

Seconda data al Fabrique di Milano per i Blue in concerto lunedì 15 aprile 2024 con una nuova data del loro “Greatest hits” tour. L’occasione è unica per poter ascoltare i più grandi e noti successi della band che ha conquistato, a partire dal 2000, le classifiche di numerosi Paesi (Italia inclusa). Qui sotto potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni in programma stasera a Milano, le informazioni sui biglietti e l’orario di inizio del live.

La scaletta dei Blue in concerto, lunedì 15 aprile 2024

All Rise

Heart And Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You Yet

Paradise

Titolo sconosciuto

Titolo sconosciuto

Dance With Me

A chi mi dice / Breathe Easy

Sorry Seems to Be the Hardest Word (Elton John cover)

Bubblin’

Fly By

My City

Curtain Falls

One Love

If You Come Back

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto dei Blue al Fabrique di Milano

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Blue al Fabrique di Milano. Il concerto è sold out.

Come arrivare al Fabrique di Milano in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est