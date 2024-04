I Baustelle saranno in concerto stasera, 9 aprile 2024, al Teatro delle Muse di Ancona con una nuova tappa del loro tour. La band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è impegnata con “INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024”, 12 appuntamenti teatrali per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, il loro ultimo album che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”, insieme ai successi più noti della carriera. Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono tornati on stage-più sexy e provocatori che mai con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri. Qui sotto potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

La scaletta dei Baustelle in concerto ad Ancona, 9 aprile 2024

Amanda Lear

L’amore è negativo

Betty

Lepidoptera

Mademoiselle Boyfriend

Nessuno

Il vangelo di Giovanni

Il futuro

Martina

Alfredo

La vita

Cuore

Il regno dei cieli

Le rane

La guerra è finita

Gli spietati

Un romantico a Milano

Jackie

Contro il mondo

La canzone del riformatorio

La canzone del parco

Andiamo ai rave

Gomma

Charlie fa surf

Il concerto dei Baustelle inizierà alle 21.

Come arrivare al Teatro delle Muse ad Ancona

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazione su come arrivare al Teatro delle Muse.

In aereo

Ancona è servita dall’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima. Da è possibile prendere sia il taxi sia l’autobus (Linea J). Il tragitto dura circa 20-30 minuti e ferma in Piazza Kennedy che dista solo 50 m dal Teatro delle Muse.

In treno

La stazione ferroviaria di Ancona si trova a circa 2 km dal centro città ed è servita da autobus e taxi. All’uscita dalla stazione prendere le Linee 1 e 1/4 direzione centro. Scendere alla feramta in Piazza Kennedy dalla quale il teatro dista 50.

In auto

Per chi viene da Nord (A14): uscita Ancona Nord. Seguire le indicazioni per Ancona ed in seguito per il centro della città per circa 5 km dall’uscita del casello.

Per chi viene da Sud (A14): uscita Ancona Sud. Seguire le indicazioni per Ancona ed in seguito per il centro della città. Superata la galleria proseguire dritto e, per raggiungere il teatro delle Muse, dopo il primo semaforo voltare a sinistra ed immettersi in Corso Stamira dove c’è un ampio parcheggio a pagamento che dista solo 100 m dal teatro.

Parcheggio disponibile sul lungomare subito prima di Piazza Kennedy oppure parcheggio Traiano in via XXIX settembre.