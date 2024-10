I Sonata Arctica saranno in concerto in Italia in due date. La prima è in programma stasera, 7 ottobre 2024, all’Alcatraz di Milano mentre la seconda tappa sarà l’8 ottobre all’Hall a Padova. Il gruppo finlandese di power metal è originario della città di Kemi, Finlandia. Inizialmente erano sound hard rock e si chiamavano Tricky Beans, successivamente cambiarono in Tricky Means e infine in Sonata Arctica, quando passarono al power metal. La formazione attuale è composta dal batterista Tommy Portimo, dal cantante Tony Kakko, dal tastierista Henrik Klingenberg, dal chitarrista Elias Viljanen e dal bassista Pasi Kauppinen. Tutti i musicisti della storia della band, tranne Portimo, hanno avuto anche ruoli come coristi.

L’8 marzo 2024 è uscito il loro ultimo disco di inediti dal titolo “Clear Cold Beyond”.

Scaletta Sonata Arctica all’Alcatraz di Milano, 7 ottobre 2025

First in Line

Dark Empath

I Have a Right

California

Angel Defiled

Broken

The Last Amazing Grays

Replica

My Land

FullMoon

Flag in the Ground

Don’t Say a Word (with ‘Vodka’ outro)

Il concerto inizierà alle 19.30 con le esibizioni dei Firewind e dei Serious Black, prima del live dei Sonata Arctica. Sono ancora disponibili biglietti, cliccando qui.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.

Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).

Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.

Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.

Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.

Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.

Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.