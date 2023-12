Come festeggiare Capodanno 2024: ecco i concerti in programma nelle varie città d’Italia, da Roma a Firenze, passando per Rimini e Bari

Manca poco all’inizio del nuovo anno e tutto è organizzato e pronto per i concerti previsti nelle varie città, programmati per festeggiare Capodanno 2024. Sono numerosi gli artisti che si esibiranno nelle diverse città italiane davanti al pubblico presente (spesso in piazza). Scopriamo insieme i cantanti e le città che prevedono concerti il 31 dicembre 2023.

Capodanno 2024

Roma

Saranno Blanco, Lazza e Francesca Michielin a festeggiare l’inizio del nuovo anno con la festa al Circo Massimo, organizzata da Roma Capitale con la collaborazione di RDS. Un concerto gratuito, nella suggestiva location presentato dai conduttori radiofonici Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Oltre alle esibizioni degli artisti, tra i più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale, uno spazio sarà poi dedicato anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ. La festa continuerà fino a tarda notte. Dopo il brindisi di mezzanotte, infatti, uno speciale Dj set a cura di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS.

Genova

A Genova tutto è pronto per Capodanno in musica, in diretta su Canale 5, da Piazza De Ferrari. Sul palco si esibiranno Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita. Presenti anche i ballerini e i cantanti di Amici 2023.

Crotone

Su Rai 1, in diretta da Crotone, invece, ci sarà L’anno che verrà. Il cast prevede Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni. Ma i nomi non sono finiti qui…

Palermo

A Palermo si esibirà Elodie sul palco delle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo

Catania

Appuntamento con Mario Biondi e Tananai.

Firenze

In Piazza della Signoria appuntamento con Diodato (vincitore di Sanremo 2020 con Fai rumore e prossimo partecipante in gara nel 2024)

Siena

In Piazza del Campo ci sarà il concerto di Emma

Brescia

In Piazza Loggia si terrà il live di Mr Rain, tra i finalisti di Sanremo 2023 con “Supereroi” e ancora in gara nella prossima edizione.

Mantova

A Piazza Sordello ci sarà Madame in concerto

Cagliari

Alla Fiera di Cagliari si terrà il concerto di Marco Mengoni

Nuoro

In Piazza Vittorio Emanuele ci sarà il concerto di Noemi

Castelsardo

Mahmood sarà presente al castello dei Doria

Sassari

Renga e Nek – insieme a Sanremo 2024- si esibiranno in Piazza D’Italia

Rimini

In piazza Fellini il concerto di Biagio Antonacci, i fuochi d’artificio sul mare, l’incendio del castello Malatestiano

Bari

in piazza Libertà, su un grande palco targato Radio Norba, con Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta