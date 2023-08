I Concerti di domenica 6 agosto 2023, quali sono? Ecco tutti i live in programma, in Italia, in questa prima domenica di inizio mese. Si parte da Fabri Fibra a Cattolica, passando per la terza data di Eros Ramazzotti al Teatro Antico a Taormina. Dopo il boom di Sanremo 2023, Mr Rain si esibisce al Porto Turistico di Pescata mentre a Milano troviamo le HANABIE.

Sfera Ebbasta si esibirà a Villa Bellini a Catania mentre Lazza (e Shari) saranno al Parco Gondar a Gallipoli. Francesco Gabbani sarà a Arena dei Pini a Baia Domizia mentre Diodato in Piazzale Castello a Udine

A seguire tutte le informazioni sui concerti di domenica 6 agosto e info biglietti.

Concerti 6 agosto 2023

BAUSTELLE, Terni, Area Archeologica di Carsulae (posto unico a 34.50 euro)

GORAN BREGOVIC, Piazzale Rocca Maggiore di Assisi (posto unico a 34.50 euro)

FABRI FIBRA, Arena della Regina, Cattolica (posto unico a 46 euro)

MR RAIN, Porto Turistico di Pescara (posto unico, 34.50 euro)

RON, Stadio Comunale Tassara a Breno (prezzi da 30 a 40 euro, clicca qui)

GIGI D’ALESSIO, Dove c’è il sole tour, Villa Matarazzo – Arena in Villa 900 a Santa Maria di Castellabbate (clicca qui per i biglietti)

HANABIE., Legend club a Milano (prezzo posto unico 31.05 euro)

EROS RAMAZZOTTI, Teatro Antico a Taormina (concerto sold out)

MASSIMO RANIERI, Tutti i sogni ancora in volo, Anfiteatro la Civitella, Chieti (biglietti da 43.70 -non numerati- a 80.50 per la Poltronissima Vip, clicca qui)

SFERA EBBASTA, Villa Bellini a Catania (concerto sold out)

FIORELLA MANNOIA E DANILO REA, Villa Bertelli a Forte dei Marmi (da 42 a 69 euro i prezzi)

FRANCESCO GABBANI, Arena dei Pini a Baia Domizia (Platea numerata a 25 euro)

DIODATO, Piazzale Castello a Udine (posto unico in piedi a 28.75 euro)

LAZZA + SHARI, Parco Gondar a Gallipoli (posto unico a 40.25 euro, PIT 63,25, leggi qui)

VENERUS, Palazzo Marchesale a Melpignano (posto unico a 28 euro)

FARRUKO, Fiesta, Roma (posto unico 50 euro)