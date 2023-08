I concerti di venerdì 4 agosto 2023, ecco tutti i live dei cantanti in Italia, con città e info biglietti. A seguire il calendario completo di oggi.

Numerosi i live in programma oggi da Tananai insieme a Mara Sattei al Festival Arena della Versilia, passando per Francesco Renga e Nek che hanno unito le forze (e i fan) in una serie di live di successo (in attesa del loro disco in coppia). Loro due si esibiranno a Molfetta.

Presenti anche Carmen Consoli con l’amica e collega Marina Rei allo Spiazzo d’Armi a Bard. Presente anche il concerto di Fabri Fibra a Gallipoli e i sold out di Mannarino (a Spoleto) e di Gigi D’Alessio all’Arena dei Pini a Baia Domizia.

A seguire gli artisti con le città dove si esibiranno e le informazioni sui biglietti e l’acquisto.

Concerti 4 agosto 2023

TANANAI + MARA SATTEI, Festival Arena della Versilia, Cinquale (clicca qui per i biglietti, posto unico 40.25 euro)

GIANLUCA GRIGNANI, Anfiteatro comunale a Zafferana Etnea (biglietti da 36 e 49 euro)

OLLY, Il mondo gira tour, Stadio Comunale Tassara, Breno (prezzo biglietti, 15 euro posto in piedi)

LACUNA COIL, Villa Bellini a Catania (da 13,80 a 25.30 euro, clicca qui per l’acquisto)

FIORELLA MANNOIA E DANILO REA, Arena Ennio Morricone, Vasto (da 45 a 55 euro, clicca qui)

FRANCESCO RENGA E NEK, Overosound Music Festival, Banchina San Domenico a Molfetta (da 34,50 -poltrona non numerata- a 69 euro per Poltronissima Gold, clicca qui)

CARMEN CONSOLI E MARINA REI, Forte di Bard – Spazio Piazza D’Armi, Bard (prezzo posto unico a 39,10 euro, clicca qui)

FABRI FIBRA, Parco Gondar, Pineta, Gallipoli (prezzo unico a 34.50 euro)

MANUEL AGNELLI, Mon Reve a Talsano (prezzo unuco a 32.50 euro, clicca qui)

MANNARINO, Teatro Romano a Spoleto (concerto sold out)

NINO D’ANGELO, Parco Villa delle Rose, Lanciano (concerto sold out)

GIGI D’ALESSIO, Dove c’è il sole tour, Arena dei Pini a Baia Domizia (concerto sold out, biglietti esauriti)