Conan Gray: Superache è il nuovo album

Dal 24 giugno 2022, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, il secondo album di inediti di Conan Gray, dal titolo Superache.

Il singolo di lancio dell’album è Disaster, di cui è disponibile anche il video ufficiale. Disaster è il sesto singolo estratto dall’album. Da maggio 2021 fino a maggio scorso, infatti, il giovane cantautore californiano ha pubblicato i singoli Astronomy, People Watching, Jigsaw, Memories e Yours, inseriti, poi, nell’album.

Superache arriva a circa due anni di distanza dall’album di debutto Kid Krow.

A partire da settembre, Conan Gray partirà per un tour di supporto al nuovo album che lo vedrà impegnato negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

Conan Gray si è fatto conoscere in tutto il mondo soprattutto grazie ai singoli Maniac e Heather, contenuti nel suo album d’esordio e che hanno riscosso molto successo anche su TikTok. Il singolo Heather, tra l’altro, è stato certificato anche Disco d’Oro nel nostro paese. Altri singoli estratti dall’album sono Checkmate, Comfort Crowd, The Story e Wish You Were Sober.

Con l’album Kid Krow, il cantautore ed ex youtuber ha esordito direttamente alla posizione numero 5 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti.

Nel corso della sua giovane carriera, Conan Gray ha ricevuto nomination agli MTV Europe Music Awards nel 2020, ai BreakTudo Awards, agli E! People’s Choice Awards e agli Streamy Awards.

Conan Gray – Superache: tracklist

1. Movies

2. People Watching

3. Disaster

4. Best Friend

5. Astronomy

6. Yours

7. Jigsaw

8. Family Line

9. Summer Child

10. Footnote

11. Memories

12. The Exit

Bonus Tracks Versione CD in Giappone

13. Overdrive

14. Telepath