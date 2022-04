Comete, Leonardo Lamacchia: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, oggi, martedì 26 aprile 2022, a mezzanotte, in tutti gli store digitali, ‘Comete’ il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia, conosciuto dal pubblico italiano per la sua partecipazione ad ‘Amici’.

Una vita, una casa e una strada insieme. Nei complessi equilibri di una relazione, a volte sembra che cadano delle comete che distruggono tutto. Le nuvole prendono fuoco e la distanza diventa un concetto sempre più relativo, come quello della vicinanza. La parola e la comunicazione diventano necessarie per tornare alla quiete e all’essenziale. Bisogna lottare con i denti, come un leone, per far sopravvivere l’amore in mezzo alla savana urbana in cui abitiamo.

Musica Italiana Barivecchia: il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia (Testo e Video)

A seguire, trovate il testo e, cliccando sulla foto, il video della canzone.

Costruiamo una casa

fatta solo per noi

diecimila tonnellate di problemi

da affrontare ma con te non mi pesa

diluvio

ho lasciato dentro al lavandino

i piatti da lavare

e che a volte non mi

proprio non mi

di restare qua

scrivere di te sulle note

è che a volte non mi va

proprio non mi va

di guardare in alto senza di te

comete

nuvole e fiamme

manchi da lontano manchi quando litighiamo

parole grandi come noi

possono anche rimediare al buio

Apparteniamo a noi stessi

leoni nella savana

ma ti proteggo e mi proteggi

appena cala il sole

e che quando non ci

proprio non mi

di guardare in alto

a che ora torni?

comete

nuvole e fiamme

manchi da lontano manchi quando litighiamo

parole grandi come noi

possono anche rimediare al buio

e che a volte non mi va

proprio non mi va

di guardare in alto

credimi che cambia tutto

senza di te.

comete

nuvole e lacrime

manchi da lontano manchi quando litighiamo

parole grandi come noi

possono anche rimediare al buio.

Costruiamo una casa fatta solo per noi.