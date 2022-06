Cara torna con un nuovo singolo, Come mai, in radio, donwload e streaming digitale a partire dal 1 luglio 2022. Ecco come viene descritto il brano che sarà disponibile fra pochi giorni:

La voglia di partire, di stare in giro la notte ascoltando le storie degli altri e di fare musica senza pensare a nient’altro: sono questi i pensieri che affollano la mente di Cara e che si snodano sul testo di “Come mai”, un brano intriso di quella spensieratezza che si ha solo a vent’anni, quando si ha la vita davanti a sé e la sensazione di avere il mondo a portata di mano.

I giri armonici di una chitarra quasi in sottofondo accompagnano inizialmente la voce cullante e delicata dell’artista, suggerendo un’atmosfera apparentemente romantica e nostalgica, per poi lasciare spazio a un sound sempre più ritmato, che esplode in un ritornello carico di energia.

Ecco le parole di Cara nel parlare del suo inedito:

“Come mai” è l’entusiasmo della mia generazione, quello che va a braccetto con lo sconforto. Farci compagnia è quasi un tentativo di sentirci un po’ più soli, abbiamo bisogno di trovarci sotto effetto costante, che sia sotto cassa in discoteca o in macchina aspettando l’alba. “Come mai” è un conflitto tra la voglia di rivalsa e il bisogno di evasione”

“Come mai”, il nuovo singolo di Cara, arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di “Preferisco te” feat. Chadia Rodriguez, una dichiarazione d’amore 3.0 che esprime la libertà e la voglia di vivere della generazione Z di cui la cantante si dichiara portavoce. Autrice e interprete di ogni suo brano, negli anni ha dimostrato di possedere una profondità e una capacità di scavare in fondo a se stessa per nulla scontate.

Nel 2020, Cara è stata inclusa anche nella rosa degli artisti emergenti selezionati per “Radar Italia”, il programma globale lanciato da Spotify per supportare i nuovi talenti ed è stata tra i protagonisti di Love Mi, il concerto gratuito evento (e benefico) che ha organizzato Fedez a Milano, martedì 28 giugno 2022 (e che lo ha visto riunirsi con J-Ax).

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone di Cara, “Come mai”, non appena disponibili.