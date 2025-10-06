La notizia era nell’aria dopo le ultime indiscrezioni ma arriva comunque con un fulmine soprattutto in vista delle date previste a Roma e Milano, attesissime. I Coma_Cose annunciano la loro separazione, la band si scioglie e sentimentalmente e artisticamente. Concerti annullati.

Coma_Cose, addio nella vita e nella musica: “Ormai eravamo una coppia solo sul palco”

Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali, i Coma_Cose hanno comunicato la fine della loro relazione e del progetto artistico in comune. “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi… la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata… più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere – si legge nel post – ora è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi… con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.

I Coma_Cose si lasciano e si dividono

Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) erano coppia nella vita e nella musica da un decennio. La loro storia è passata anche dal palco di Sanremo: dall’exploit mainstream con “Fiamme negli occhi” (2021), al ritorno con “L’addio” (2023) – la canzone che aveva regalato loro un grande successo proprio dopo una crisi sentimentale superata – Fausto e Francesca avevano deciso di unirsi in matrimonio poco più di un anno fa. Il matrimonio è stato celebrato il 3 ottobre 2024.

Nel frattempo, nonostante l’immenso successo commerciale di Cuoricini, una delle canzoni più virali in assoluto dell’ultimo Festival, voci di difficoltà nella coppa erano circolate già nell’estate scorsa, alimentate da alcuni scatti che li vedevano divisi e che avevano fatto parlare di una crisi.

Coma_Cose “Grazie, è stato bellissimo” nessun rancore

Il messaggio sottolinea la volontà di chiudere senza strappi ma soprattutto senza malumori e rancori: “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno a occhi aperti… ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto”. E ancora: “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro… non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista”.

Un congedo che non cancella il percorso condiviso ma che, di fatto, chiude in modo definitivo il progetto a due. Tant’è che dopo pochi minuti le prevendite ufficiali, ancora aperte, per le loro date di Roma e Milano sono state chiuse e i concerti del 27 ottobre ad Assago e del 30 ottobre al PalaEur sono stati definitivamente annullati con pratiche di rimborso per chi aveva acquistato in prevendita già in atto.

Coma_Cose fan dispiaciuti

Tra dischi, tour e canzoni diventate colonna sonora di una storia d’amore in pubblico, i Coma_Cose lasciano un repertorio che ha saputo mescolare pop, urban, indie e cantautorato di qualità. Ma come sempre quando la quotidianità e la vita vera si mescolano al palco non sempre le cose finiscono per rispecchiare il sogno di chi vuole a tutti i costi il lieto fine: “Saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, solo diversamente” scrivono.

È andata male: ma almeno per ora, nel momento più difficile dell’annuncio e del confronto con le aspettative, sempre un po’ eccessive di chi legge e guarda, c’è da apprezzare il tatto e il rispetto reciproco con cui Fausto e Francesca hanno deciso di comunicare una scelta che, come scrivono… “affrontiamo con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”.

Grazie a voi. È stato bellissimo, confermiamo.