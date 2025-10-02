Coma Cose in crisi per un terzo incomodo? Cosa è successo dietro le quinte del tour

Coma Cose, duo artistico di successo, tra i più originali degli ultimi tempi, sarebbe prossimo a dirsi addio. I due, che oggi sono marito e moglie, starebbero vivendo, da mesi, una profonda crisi questo potrebbe causare la loro rottura: ma cosa sta succedendo? I rumors parlano della possibilità di un terzo incomodo, ma per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. I Coma Cosa hanno esordito a Sanremo con un brano, l’Addio, che raccontava le crisi di coppia e ne svelava gli aspetti più emotivi e fragili.

La canzone si è imposta sul palco dell’Ariston e ha suscitato l’attenzione del pubblico sia per il testo, che per le sonorità. Nel giro di pochi mesi si è rivelata un successo e ha conquistato le hit, questo ha reso celebri i Coma Cose che non hanno esitato a tornare a Sanremo. Lo scorso hanno partecipato portando una canzone divertente, ritmata, e attuale, ma dal significato contemporaneo: Cuoricini, un brano che è diventato un tormentone. Fausto e Francesca si sono conosciuti per caso, erano entrambi commessi di un negozio e tutti e due erano appassionati di musica.

Oltre al feeling personale hanno deciso di intraprendere la carriera artistica e sono riusciti ad affermarsi. Poi sono convolati a nozze, ma a quanto pare negli ultimi mesi hanno vissuto dei momenti non facili. Dopo diversi gossip, mai confermati dai diretti interessati, che ritraevano Francesca in compagnia di un uomo che non era il marito, la scorsa estate i due hanno annullato alcune date del tour e per ora non hanno riorganizzato i concerti e hanno lasciato i fans senza nessuna spiegazione.

Coma Cose verso l’addio? In attesa dell’annuncio

I Coma Cosa sono prossimi a dirsi addio? Il duo artistico non ha rilasciato nessun commento, anche se per ora non hanno riprogrammato le date del tour. Le indiscrezioni sostengono che Francesca si sia avvicinata ad un altro uomo, ma sono solo rumors. Tuttavia da mesi non appaiono in pubblico e su di loro è calato il silenzio anche sui social. In molti sono certi che l’era dei “cuoricini” si è conclusa e che manca sono l’annuncio ufficiale delle parti.

Il silenzio per il momento è per i Coma Cosa la scelta più opportuna, ma è inevitabile che nelle prossime settimane i due dovranno rivelare cosa succede. I fan, soprattutto quelli che speravano di vederli dal vivo, meritano una risposta. Eppure la coppia ha sempre parlato della loro unione in modo semplice.

Coma Cose: “Il matrimonio? Un modo per celebrare gli anni insieme”

In una recente intervista i Coma Cose hanno spiegato perché hanno deciso di sposarsi. La coppia dopo tanti anni insieme ha voluto ufficializzare il rapporto, una scelta mirata ad omaggiare i loro trascorsi: “Più che altro ci piaceva l’idea di sentirci legati, di dare un senso a questi anni trascorsi insieme con l’augurio di spenderne altrettanti. Una decisione spontanea. La cerimonia è stata molto intima, con pochissimi parenti”.

I due in 10 anni insieme non si sono mai lasciati, anche se hanno ammesso di aver vissuto un momento di distacco: “A parte un momento di distacco di cui abbiamo già parlato, non ci siamo mai veramente lasciati. Ogni tanto abbiamo bisogno di starcene un po’ per conto nostro, ognuno di noi ha i suoi amici, affetti, delle “stanze” in cui l’altro non può entrare”.