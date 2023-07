I Coldplay torneranno in Italia nel 2024 con due concerti allo Stadio Olimpico a Roma. Dopo le 6 date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani in questa calda estate, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale, il 12 e 13 luglio 2024. Dopo il tutto esaurito della tournée europea negli stadi dell’estate 2023 dei Coldplay – culminata ieri sera con la quarta esibizione ad Amsterdam – la band ha annunciato oggi una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto 2024, nell’ambito del loro tour da record Music Of The Spheres. Un successo assoluto che conferma il grande riscontro da parte del pubblico di tutto il mondo. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti e le prevendite per le date nella Capitale.

Coldplay, Roma 2024, biglietti 12 e 13 luglio, prevendite e prezzi

I fan possono registrarsi da ora per accedere alla prevendita dei biglietti – che inizierà alle ore 9:00 di martedì 25 luglio – su Coldplay.com.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

GIUGNO 2024

8: Atene – Olympic Stadium

12: Bucarest – Arena Națională

16: Budapest – Puskás Aréna

22: Lione – Groupama Stadium

23: Lione – Groupama Stadium

LUGLIO 2024

12: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion

AGOSTO 2024

15: Monaco – Olympiastadion

17: Monaco – Olympiastadion

21: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino – Croke Park

30: Dublino – Croke Park

I Coldplay hanno anche confermato che renderanno disponibile un numero limitato di Infinity Tickets per gli spettacoli in una data successiva. Gli Infinity Tickets vengono rilasciati per ogni spettacolo dei Coldplay per rendere il Music Of The Spheres World Tour accessibile ai fan ad un prezzo accessibile. Il costo del biglietto è di 20 euro. Sono limitati a un massimo di due biglietti per acquirente e devono essere acquistati in coppia (che si troveranno uno accanto all’altro).