Siamo arrivati quasi alla fine del Lux Eterna Beach Dal Vivo tour di Colapesce Dimartino. Stasera, 14 dicembre 2023, i due cantanti si esibiranno presso I Candelai a Palermo. I loro live nei club continuerà poi con l’ultima data in programma il 15 dicembre a Catania.

Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” – e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) – brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali, Colapesce Dimartino si sono presentati in gara con “Splash” nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Musica leggerissima, inoltre, nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di “Mùsica Ligera”, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di PLATINO.

Infine, il 20 febbraio 2023 è uscito nei cinema “La Primavera Della Mia Vita”, il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino, che segna l’esordio cinematografico della coppia che ne firma anche la colonna sonora originale. Un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali. Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima; la sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

La scaletta del concerto di Colapesce Dimartino a Palermo

Apertura cancelli: Giovedì 14 Dicembre 2023 / 19:00

Inizio concerto:Giovedì 14 Dicembre 2023 / 21:00

Ecco la scaletta del concerto di Colapesce Dimartino in programma a Palermo, stasera, 14 dicembre 2023.

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo

Sesso e architettura

Luna araba

L’ultimo giorno

Ragazzo di destra

Forse domani

Cicale

Noia mortale

Il cuore è un malfattore

Il prossimo semestre

30000 euro

Splash

I marinai

Rosa e Olindo

Cose da pazzi

Musica leggerissima

Considera

Neanche con Dio

Majorana

Biglietti per il concerto di Colapesce Dimartino a Palermo

Il concerto in programma giovedì 24 dicembre 2023 è sold 0ut. Non sono più disponibili biglietti per questa data.