Colapesce Dimartino in concerto all’Alcatraz di Milano martedì 5 dicembre 2023: la scaletta delle canzoni, orario e biglietti

Colapesce DiMartino sono in tour nei club e stasera, 5 dicembre 2023, si esibiranno all’Alcatraz di Milano con una nuova tappa.

Il tour è partito da Bologna (giovedì 23 novembre 2023, Estragon), per proseguire a Napoli (giovedì 30 novembre 2023, Casa della Musica), Roma (venerdì 1° dicembre 2023, Atlantico), Venaria Reale (TO) (lunedì 4 dicembre 2023, Teatro della Concordia) e Milano (martedì 5 dicembre 2023, Alcatraz), con l’ultima data.

La scaletta di Colapesce Dimartino in concerto all’Alcatraz di Milano

Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo

Sesso e architettura

Luna araba

L’ultimo giorno

Ragazzo di destra

Forse domani

Cicale

Noia mortale

Il cuore è un malfattore

Il prossimo semestre

30000 euro

Splash

I marinai

Rosa e Olindo

Cose da pazzi

Musica leggerissima

Considera

Neanche con Dio

Majorana

Biglietti Colapesce Dimartino in concerto all’Alcatraz di Milano

Il concerto di Colapesce Dimartino all’Alcatraz di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi