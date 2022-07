Parte venerdì 15 luglio 2022, il Coca Cola Summer Festival, nuovo appuntamento itinerante con la musica dal vivo, da Lignano Sabbiadoro. La seconda data si terrà a Rimini il 22 luglio e, infine, a Paestum, il 29 luglio.

Queste le parole di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia.

Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica. Questa estate vogliamo tornare a dare la possibilità a tutti di vivere esperienze indimenticabili, con tre imperdibili occasioni di divertimento, condivisione e musica. Siamo molto felici della nostra collaborazione con Radio 105 e degli artisti che saliranno sul palco, contribuendo con la propria musica a portare ancora più magia alla nostra estate”. “La felicità è reale solo se condivisa. E finalmente, dopo due anni di restrizioni, siamo felici di poter tornare a realizzare il nostro desiderio di partecipazione, socialità e svago.”, afferma Paolo Salvaderi, Amministratore delegato di RadioMediaset. “E lo facciamo alla grande, orgogliosi di essere partner ufficiale del Coca-Cola Summer Festival, tre appuntamenti gratuiti rivolti essenzialmente a chi si è visto togliere dalla pandemia momenti preziosi: i nostri giovani. Non vediamo l’ora di ritornare sul palco insieme a Coca-Cola, di ridare voce dal vivo a tanti artisti e di poter offrire intrattenimento a tantissime persone. Adesso è il momento di ritornare a cantare, a sorridere, a riabbracciarci con il giusto sound.

Ecco tutte le informazioni e anticipazioni -cast incluso- sulla prima puntata di venerdì 15 luglio 2022.

Coca Cola Summer Festival, Lignano, 15 luglio 2022, Cantanti

L’evento, organizzato da Coca-Cola in collaborazione con Radio 105, vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale. Ecco il cast completo dei cantanti che si esibiranno venerdì 15 luglio 2022 a Lignano Sabbiadoro: Annalisa, Fred de Palma, The Kolors , Dargen D’amico, Aka 7even, Gemelli diversi, Rhove , KETAMA, 13 Pietro, Sottotono, Chadia Rodrigues, Vegas Jones, Follya, Room 9 and Nika Paris, Critical, Hansel Delgado, Big boy, Andrea Damante.

Coca Cola Summer Festival, Lignano, 15 luglio 2022, biglietti

Non è previsto alcun biglietto per l’evento, completamente gratuito, che si terrà in Piazza Marcello D’Olivo.

Coca Cola Summer Festival, Lignano, 15 luglio 2022, dove vederlo in diretta

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Radio 105 a partire dalle 21.