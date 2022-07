Terzo e ultimo appuntamento venerdì 29 luglio 2022 con il “Coca Coca Summer Festival 2022“, in diretta da Paestum. Si tratta della tappa conclusivo di questo festival musicale. Le tre città scelte per ospitare le serate dell’evento musicale 2022 sono state Lignano Sabbiadoro (nella data del 15 luglio 2022) in Piazza M. D’Olivo, la Beach Arena di Rimini (22 luglio 2022) e Paestum alla Clouds Arena (nell’ultima tappa del 29 luglio). Sul palco alcuni dei protagonisti di questa estate e delle classifiche degli ultimi mesi. Alla conduzione dell’evento ci sono Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105.

Ecco le dichiarazioni di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia.

Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica. Questa estate vogliamo tornare a osare la possibilità a tutti di vivere esperienze indimenticabili, con tre imperdibili occasioni di divertimento, condivisione e musica. Siamo molto felici della nostra collaborazione con Radio 105 e degli artisti che saliranno sul palco, contribuendo con la propria musica a portare ancora più magia alla nostra estate”. “La felicità è reale solo se condivisa. E finalmente, dopo due anni di restrizioni, siamo felici di poter tornare a realizzare il nostro desiderio di partecipazione, socialità e svago.”, afferma Paolo Salvaderi, Amministratore delegato di RadioMediaset. “E lo facciamo, orgogliosi di essere partner ufficiale del Coca-Cola Festival, tre appuntamenti gratuiti rivolti alla grande estate chi si è visto togliere dalla pandemia preziosi: i nostri giovani. Non vediamo l’ora di tornare sul palco insieme a Coca-Cola, di ridare voce dal vivo a tanti artisti e di poter offrire intrattenimento a tantissime persone. Adesso è il momento di tornare a cantare, a sorridere, a riabbracciarci con il giusto sound.

Coca Coca Summer Festival 2022, Cantanti ospiti

Paestum: Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie.

Coca Coca Summer Festival 2022, biglietti

Non sono disponibili biglietti per i tre eventi musicali poiché l’ingresso è libero. Tutte le tappe avranno un’area riservata ai disabili, fino ad esaurimento posti, con un punto di accesso dedicato.

Coca Coca Summer Festival 2022, Dove seguirlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata su Radio 105 e in streaming sul canale 66, a partire dalle 21.