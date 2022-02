Il pubblico presente ai festival Coachella e Stagecoach non dovranno più seguire le misure di sicurezza contro il COVID-19. Gli organizzatori dei due eventi, che si svolgono presso l’Empire Polo Club di Indio, in California, rispettivamente dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio, hanno confermato che i partecipanti al festival non dovranno essere vaccinati contro il coronavirus, né mostrare un tampone negativo o indossare mascherine per il viso. “Liberi tutti” in vista di una situazione che, per i mesi di aprile e maggio, prevedono essere decisamente ottima, in base alle previsioni.

Un tweet dell’account ufficiale di Stagecoach dichiara:

“Aggiornamento sull’ammissione al Festival: mentre ci prepariamo a trascorrere un weekend incredibile nel deserto insieme, stiamo annunciando che non ci saranno requisiti di vaccinazione, test o mascherine a Stagecoach 2022, in conformità con le linee guida locali. Visita http://stagecoachfestival.com per maggiori informazioni”

Festival Admission Update: As we prepare to spend an incredible weekend in the desert together we are announcing that there will be no vaccination, testing or masking requirements at Stagecoach 2022, in accordance with local guidelines. Visit https://t.co/mSx3KWeASg for more info pic.twitter.com/wy4VzOTPBU — Stagecoach Festival (@Stagecoach) February 15, 2022

Posizione condivisa anche dal Coachella, concorde nell’annullare ogni sistema obbligatorio di protezione anti Covid:

Esiste un rischio intrinseco ed elevato di esposizione al COVID-19 in qualsiasi luogo pubblico o luogo in cui sono presenti persone e non vi è alcuna garanzia, esplicita o implicita, che i partecipanti al festival non lo faranno ad essere esposti al COVID-19.

Ovviamente, come anticipato, queste restano, ad oggi, le indicazioni previsti per quelle date di aprile e maggio. Le regole per l’ingresso però, possono essere soggette a modifiche, a seconda della situazione COVID-19 negli Stati Uniti.

Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West saranno gli headliner del festival di Coachella di quest’anno.

Il Coachella Valley Music and Arts Festival, tornerà per la prima volta, da due anni, a causa della pandemia di coronavirus. La star dei One Direction Harry sarà il protagonista entrambi i venerdì, il 15 e 22 aprile, e Billie sarà l’attore principale il sabato (16 e 23 aprile). Kanye – che è ufficialmente in cartellone come Ye, il suo nuovo nome – chiuderà entrambi i fine settimana domenica 17 e 24.

Stagecoach è un festival di musica country che si tiene ogni anno a Indio, in California. L’evento di quest’anno si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio, con gli headliner Thomas Rhett, Carrie Underwood e Luke Combs.