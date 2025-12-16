Sir Cliff Richard, uno dei musicisti inglesi più famosi e di maggior successo, ha rivelato di essere in cura da un anno per un tumore alla prostata: una diagnosi precoce che lo ha portato a diventare testimonial per la ricerca e la cura

Cliff Richard e la battaglia contro il cancro: tra racconto e la prevenzione

Cliff Richard ha scelto un contesto televisivo misurato e personale per condividere una notizia che riguarda la sua salute. L’artista britannico, uno dei musicisti più famosi e di maggior successo in assoluto del Regno Unito, ha raccontato di essere in cura da circa un anno per un tumore alla prostata, scoperto quasi per caso durante controlli medici di routine effettuati prima di una lunga tournée internazionale. Un passaggio che, nelle sue parole, ha cambiato radicalmente la prospettiva sul tempo, sul lavoro e sulla responsabilità pubblica di chi ha una voce riconosciuta.

Cliff Richard, diagnosi e testimonianza

La diagnosi è arrivata in una fase ancora iniziale della malattia, senza segni di metastasi, permettendo un trattamento tempestivo. Oggi il tumore risulta clinicamente assente, anche se Richard ha sottolineato con lucidità come nessun medico possa garantire che non si ripresenti in futuro.

Più che soffermarsi sull’aspetto privato, Cliff Richard – 85 anni – ha voluto usare la propria esperienza e l’immensa popolarità presso il pubblico inglese, per riportare l’attenzione su un tema che ritiene cruciale: la prevenzione. Il cantante ha espresso forte disappunto per la scelta del Regno Unito di non introdurre un programma nazionale di screening per il tumore alla prostata, definendo la decisione incomprensibile alla luce dei benefici che una diagnosi precoce può offrire.

Secondo Cliff Richard, l’accesso uniforme ai controlli dovrebbe essere considerato un diritto, non un privilegio legato all’iniziativa individuale o alle possibilità economiche. Un messaggio che acquista peso proprio perché arriva da chi ha potuto affrontare la malattia in tempo.

L’idea di un impegno pubblico con re Carlo

Nel suo intervento, Cliff Richard ha anche manifestato il desiderio di affiancare re Carlo III – anche lui in lotta da tempo contro questa stessa patologia – in una possibile campagna di sensibilizzazione. Il sovrano, che negli ultimi mesi ha parlato apertamente della propria esperienza oncologica, ha recentemente ribadito l’importanza della diagnosi precoce, annunciando una riduzione delle terapie a partire dal prossimo anno.

Per Richard, un’iniziativa condivisa avrebbe un valore simbolico e pratico enorme, capace di raggiungere persone che spesso evitano controlli per paura o disinformazione.

Oltre la musica, una voce che resta ascoltata

Con una carriera che ha prodotto 200 dischi da classifica tra album e singoli, unico artista ad avere almeno una numero #1 in ognuno dei suoi sei decenni di attività, Cliff Richard è sempre stato una figura capace di dialogare con generazioni diverse. Oggi quella stessa autorevolezza si sposta su un terreno più delicato, ma forse ancora più necessario. Il suo racconto non è una confessione spettacolarizzata, ma un invito concreto a prendersi cura di sé. Un messaggio che, come molte delle sue canzoni, punta a restare nel tempo.