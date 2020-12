Clementino, Partenope è il nuovo singolo (Testo e Video)

Reduce dal successo televisivo della prima edizione di The Voice Senior, la versione di The Voice of Italy dedicata a concorrenti over 60, alla quale ha preso parte nel ruolo di coach, conquistando il pubblico di Rai 1, il rapper napoletano Clementino saluta il 2020 con un nuovo singolo che è una vera e propria dedica d’amore alla sua città, Napoli.

Il nuovo singolo si intitola Partenope e nel video, diretto da Antonio Gerardo Risi e disponibile dal 28 dicembre 2020, appaiono molte personalità legate al capoluogo campano, come Vincenzo Salemme, il figlio italiano di Diego Armando Maradona, Diego jr., gli attori di Gomorra – La Serie, Marco D’Amore e Cristiana Dell’Anna, l’artista Jorit e il calciatore belga del Napoli, Dries Mertens.

Di seguito, trovate il testo di Partenope. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Clementino – Partenope: il testo

Stasera t’aggia parlà

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città

Ca me pare dipinta

Nu canto ‘e na sirena

‘Mmiezz’a tante sotto a ‘stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera.

Stanotte m’affaccio ‘o balcone

Te guardo e si ‘a meglia guagliona

Me diceno ca nun staje bono

Sì, t’hanno tuccato cchiù vote

Te sporcano pe’ n’ata vota

E penzano, chi se ne fotte

E nuje ca simmo figlie tuoje

Currimmo bendate ‘int”o scuro

E ‘a storia ca parla pe’tté

Tu ca si tale e quale a me

So’ nato ‘o stesso juorno tujo

‘A vita saje che è nu mistero

Perdona pe’ chello ca è

Ancora me chiedo ‘o pecché

Stanno me metto a penzà

Ca si l’unica verità.

Stasera t’aggia parlà

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città

Ca me pare dipinta

Nu canto ‘e na sirena

‘Mmiezz’a tante sotto a ‘stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera.

Nu canto ‘e na sirena

‘Mmiezz’a tante sotto a ‘stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera.

Damme chello ca m’hanno luvato

Guarda comme c’hanno cumbinato

Vide ca nun simmo maje cagnate

Mare e sole ca s’hanno ‘ncuntrate

‘Sti guagliune sempe scumbinate

Chi p”o male po’ s’è fulminato

Ma ne trove sempe ancora ll’ate

Gente ca s’è ‘nnammurata

Na sinfonia ca scorre dint”e vene

Varie quartiere fino abbascio ‘e Vele

Passanno da periferia c”a famme

E po’ cumbatto comme a nu guerriero

Chi vene ‘a Napule è DNA

Te chiammo fratmo, si tu staje ccà

Ma quale America, ‘e che vuó parlà

Faccio na dedica pe’ ‘sta città.

Chi la conosce e po’ ne parla male

Chi sta luntano, torna e se ne va

Chiagnenno pecché po’ l’ha dda lassà

E chi cumbatte ancora e resta ccà.

Stasera t’aggia parlà

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città

Ca me pare dipinta

Nu canto ‘e na sirena

‘Mmiezz’a tante sotto a ‘stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera.

Nu canto ‘e na sirena

‘Mmiezz’a tante sotto a ‘stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Napoli stasera.