Clementino, il ricordo commovente: nel video inedito con Pino Daniele svela cosa gli ha insegnato

Clementino e Pino Daniele: una collaborazione nata anni fa e che il rapper ha mostrato ora sui social. Non solo legame professionale, tra di loro c’è sempre stata una sinergia speciale, come quella che nasce sempre tra artisti napoletani che negli anni hanno condiviso il valore della musica. Il video inedito rappresenta una testimonianza commovente sul rapporto che il giovane artista aveva stretto con il cantautore partenopeo. Nel 2014, pochi mesi prima della sua scomparsa, i due si erano infatti ritrovati in studio di registrazione per una collaborazione che è stata anche l’ultima registrazione ufficiale di Pino Daniele. Da questo storico incontro è nato il brano Da che parte stai?, contenuto nell’album Miracolo! di Clementino, uscito nel 2015.

Il video inedito di Pino Daniele e Clementino

Il rapper napoletano ha pubblicato, lo scorso 28 settembre, un video inedito che ha raggiunto – in meno di 24 ore – più di 70.000 visualizzazioni. In questo momento così commovente, Pino Daniele gli insegna la modalità per alternare le rime e assecondare il ritmo, confermando così la sua versatilità artistico e uno piccato spirito di adattamento a qualsiasi genere musicale. Tutte caratteristiche che hanno contribuito a rendere la sua musica così speciale.

“Questo è per voi Guagliù!” – ha scritto Clementino sui social – “Mentre tanti si riempiono la bocca dicendo cose che non sanno io cerco di raccontare la parte giusta della storia. Perché Pino è di tutti“. Parole che indicano ancora una volta il legame sincero che c’era tra i due artisti, appartenenti a due generazioni diverse ma unite da una profonda passione per la musica.

Com’è nata la loro collaborazione artistica

Clementino ha parlato della sua amicizia con Pino Daniele in un’intervista rilasciata nel 2025 per Il Corriere del Mezzogiorno. “Ci incontrammo per la prima volta a Roma nel 2013” – ha detto – “nei camerini, durante una kermesse musicale a Piazza del Popolo. Appena lo vidi, quasi mi inginocchiai, essendo per me una leggenda, ma anche il miglior musicista italiano di sempre“. All’epoca il rapper aveva appena vinto un premio per la canzone ‘O vient, che è sempre piaciuta molto al compianto cantautore. “Una volta al Palapartenope, durante un suo concerto, mi accorsi che stava eseguendo alcune note di ‘O vient alla chitarra in camerino” – ha continuato – “Appena mi vide, esclamò: ‘Clementino questa canzone ha le mie pennellate’. Fu un complimento che mi folgorò all’istante e che ancora oggi mi emoziona quando ci ripenso“.

Lo stesso ha anche svelato di sentire molto la mancanza di Daniele, anche perché per alcuni anni i due si sono sentiti telefonicamente almeno una volta a settimana. Lui andava a trovarlo in molti suoi concerti, come ospite sul palco e da fan tra il pubblico. Infine ha svelato: “Quando è mancato sono stato parecchio male. Penso spesso che avrei potuto conoscerlo prima. Sono stato comunque molto fortunato ad incontrarlo. E mi sono goduto moltissimo ogni istante trascorso con lui“.