Claudio Baglioni, il GrandTour “La vita è adesso” è partito | 40 concerti quando e dove
Annunciato il GrandTour per i 40 anni di “La vita è adesso”: anteprima a Lampedusa, 40 date in luoghi d’arte. Prevendite dedicate ai fan club per quello che sarà uno degli ultimi eventi live di Claudio Baglioni
Claudio Baglioni celebra i quarant’anni di “La vita è adesso” con un GrandTour estivo che nel 2026 lo porterà in 40 location italiane di forte valore artistico, storico e paesaggistico.
Claudio Baglioni, La Vita è Adesso riparte
L’avventura è partita simbolicamente con un’anteprima nazionale a Lampedusa, allo Stadio Comunale, sabato scorso: una serata intensa, presentata dallo stesso artista come la più impegnativa della sua carriera, pensata per legare musica e luoghi-simbolo del Paese. Il format prevede allestimenti che saranno adattati di giorno in giorno a seconda della location e un percorso che unisce memoria, territorio e repertorio, con l’obiettivo di trasformare ogni data in un’esperienza immersiva più che in un semplice concerto.
Si tratta del primo tour che Baglioni affronta dopo la lunghissima serie di concerti ‘solo’ del triplo tour Piano di Volo che si è conclusa qualche settimana fa. Ma anche di una delle ultime esperienze live del cantante che ormai da tempo ha annunciato un percorso di avvicinamento a quello che l’anno prossimo sarà il suo addio alle scene.
Claudio Baglioni, il calendario: da fine giugno a metà settembre 2026
La tournée si snoderà da fine giugno a metà settembre 2026, toccando piazze storiche, teatri antichi e anfiteatri. Tra le tappe già in evidenza figurano Venezia in Piazza San Marco a fine giugno, la bellissima cornice di Villa Manin a Codroipo, Marostica in Piazza Castello, il porto antico di Genova all’Arena del Mare e alcune sedi iconiche del Sud come Pompei, Siracusa e il Teatro Antico di Taormina.
In Piemonte spicca Sordevolo, dove Baglioni si esibirà giovedì 9 luglio 2026 all’Anfiteatro Giovanni Paolo II, all’interno della rassegna estiva curata dal Contato del Canavese.
L’itinerario abbraccia anche Lombardia (Cernobbio, Bergamo), Toscana (Firenze, Pistoia), Sardegna (Alghero, Cagliari) e Campania (Paestum), componendo un mosaico di quaranta appuntamenti nel segno di “La vita è adesso, il sogno è sempre”.
Biglietti e prevendite: fan club, finestra Telepass e vendita generale
La macchina della prevendita dei biglietti è strutturata in più fasi. La prima finestra è riservata agli iscritti al fan club, con accesso alle prevendite dedicato. A seguire, è stata attivata una presale esclusiva di 48 ore per i clienti Telepass, fruibile direttamente dall’App tramite banner che rimanda alla pagina riservata su TicketOne: da lì, con il codice dell’iniziativa, si completa l’acquisto.
Terminata la finestra Telepass, la vendita generale si apre su TicketOne e nei punti autorizzati. Per chi punta a date molto richieste – dalla Sicilia ai grandi siti monumentali del Centro-Nord – è consigliabile predisporre account e metodi di pagamento in anticipo.
Informazioni utili e consigli pratici
Molte tappe del GrandTour si svolgono in sedi a capienza limitata o con accessi contingentati; è quindi opportuno verificare in anticipo orari di apertura, eventuali regolamenti locali e opzioni di trasporto pubblico. Nelle venue archeologiche o all’aperto, l’organizzazione consiglia di arrivare con largo anticipo e di attenersi alle indicazioni del promoter. Aggiornamenti, modifiche di calendario e info logistiche saranno diramati sui canali ufficiali dell’artista e dei produttori del tour.
Claudio Baglioni – Il tour La Vita è Adesso
29 giugno 2026 Venezia, Piazza San Marco – Festival della Bellezza
2 luglio 2026 Villafranca, Castello Scaligero
3 luglio 2026 Codroipo, Villa Manin
4 luglio 2026 Marostica, Piazza Castello
5 luglio 2026 Este, Castello Carrarese
7 luglio 2026 Pistoia, Piazza Duomo
8 luglio 2026 Genova, Arena del Mare – Porto Antico
9 luglio 2026 Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II
11 luglio 2026 Cernobbio, Villa Erba
13 luglio 2026 Bergamo, Fiera
16 luglio 2026 Firenze, Le Cascine – Prato delle Cornacchie
17 luglio 2026 Cattolica, Arena della Regina
20 luglio 2026 Pompei, Anfiteatro degli Scavi
23 luglio 2026 Siracusa, Teatro Greco
26 luglio 2026 Agrigento, Live Arena
28 luglio 2026 Palermo, Teatro di Verdura
31 luglio 2026 Taormina, Teatro Antico
4 agosto 2026 Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani
5 agosto 2026 Cagliari, Fiera della Sardegna
16 agosto 2026 Castiglioncello, Castello Pasquini
17 agosto 2026 Forte dei Marmi, Villa Bertelli
19 agosto 2026 Termoli, Arena del Mare
20 agosto 2026 Barletta, Fossato del Castello
21 agosto 2026 Fasano, Parco Archeologico di Egnazia
22 agosto 2026 Apricena, Cava dell’Erba
24 agosto 2026 Cirò Marina, Arena Saracena
25 agosto 2026 Roccella Ionica, Teatro al Castello
26 agosto 2026 Santa Maria del Cedro, Arena dei Cedri
27 agosto 2026 Paestum, Arena dei Templi
29 agosto 2026 Lanciano, Parco delle Rose
3 settembre 2026 Brescia, Piazza della Loggia
5 settembre 2026 Cervere, Anfiteatro dell’Anima
6 settembre 2026 Vigevano, Castello Sforzesco
9 settembre 2026 Macerata, Sferisterio
12 settembre 2026 Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone