Annunciato il GrandTour per i 40 anni di “La vita è adesso”: anteprima a Lampedusa, 40 date in luoghi d’arte. Prevendite dedicate ai fan club per quello che sarà uno degli ultimi eventi live di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, il GrandTour “La vita è adesso” è partito | 40 concerti quando e dove

Claudio Baglioni celebra i quarant’anni di “La vita è adesso” con un GrandTour estivo che nel 2026 lo porterà in 40 location italiane di forte valore artistico, storico e paesaggistico.

Claudio Baglioni, La Vita è Adesso riparte

L’avventura è partita simbolicamente con un’anteprima nazionale a Lampedusa, allo Stadio Comunale, sabato scorso: una serata intensa, presentata dallo stesso artista come la più impegnativa della sua carriera, pensata per legare musica e luoghi-simbolo del Paese. Il format prevede allestimenti che saranno adattati di giorno in giorno a seconda della location e un percorso che unisce memoria, territorio e repertorio, con l’obiettivo di trasformare ogni data in un’esperienza immersiva più che in un semplice concerto.

Si tratta del primo tour che Baglioni affronta dopo la lunghissima serie di concerti ‘solo’ del triplo tour Piano di Volo che si è conclusa qualche settimana fa. Ma anche di una delle ultime esperienze live del cantante che ormai da tempo ha annunciato un percorso di avvicinamento a quello che l’anno prossimo sarà il suo addio alle scene.

Claudio Baglioni, il calendario: da fine giugno a metà settembre 2026

La tournée si snoderà da fine giugno a metà settembre 2026, toccando piazze storiche, teatri antichi e anfiteatri. Tra le tappe già in evidenza figurano Venezia in Piazza San Marco a fine giugno, la bellissima cornice di Villa Manin a Codroipo, Marostica in Piazza Castello, il porto antico di Genova all’Arena del Mare e alcune sedi iconiche del Sud come Pompei, Siracusa e il Teatro Antico di Taormina.

In Piemonte spicca Sordevolo, dove Baglioni si esibirà giovedì 9 luglio 2026 all’Anfiteatro Giovanni Paolo II, all’interno della rassegna estiva curata dal Contato del Canavese.

L’itinerario abbraccia anche Lombardia (Cernobbio, Bergamo), Toscana (Firenze, Pistoia), Sardegna (Alghero, Cagliari) e Campania (Paestum), componendo un mosaico di quaranta appuntamenti nel segno di “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Biglietti e prevendite: fan club, finestra Telepass e vendita generale

La macchina della prevendita dei biglietti è strutturata in più fasi. La prima finestra è riservata agli iscritti al fan club, con accesso alle prevendite dedicato. A seguire, è stata attivata una presale esclusiva di 48 ore per i clienti Telepass, fruibile direttamente dall’App tramite banner che rimanda alla pagina riservata su TicketOne: da lì, con il codice dell’iniziativa, si completa l’acquisto.

Terminata la finestra Telepass, la vendita generale si apre su TicketOne e nei punti autorizzati. Per chi punta a date molto richieste – dalla Sicilia ai grandi siti monumentali del Centro-Nord – è consigliabile predisporre account e metodi di pagamento in anticipo.

Informazioni utili e consigli pratici

Molte tappe del GrandTour si svolgono in sedi a capienza limitata o con accessi contingentati; è quindi opportuno verificare in anticipo orari di apertura, eventuali regolamenti locali e opzioni di trasporto pubblico. Nelle venue archeologiche o all’aperto, l’organizzazione consiglia di arrivare con largo anticipo e di attenersi alle indicazioni del promoter. Aggiornamenti, modifiche di calendario e info logistiche saranno diramati sui canali ufficiali dell’artista e dei produttori del tour.

Claudio Baglioni – Il tour La Vita è Adesso

29 giugno 2026 Venezia, Piazza San Marco – Festival della Bellezza

2 luglio 2026 Villafranca, Castello Scaligero

3 luglio 2026 Codroipo, Villa Manin

4 luglio 2026 Marostica, Piazza Castello

5 luglio 2026 Este, Castello Carrarese

7 luglio 2026 Pistoia, Piazza Duomo

8 luglio 2026 Genova, Arena del Mare – Porto Antico

9 luglio 2026 Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II

11 luglio 2026 Cernobbio, Villa Erba

13 luglio 2026 Bergamo, Fiera

16 luglio 2026 Firenze, Le Cascine – Prato delle Cornacchie

17 luglio 2026 Cattolica, Arena della Regina

20 luglio 2026 Pompei, Anfiteatro degli Scavi

23 luglio 2026 Siracusa, Teatro Greco

26 luglio 2026 Agrigento, Live Arena

28 luglio 2026 Palermo, Teatro di Verdura

31 luglio 2026 Taormina, Teatro Antico

4 agosto 2026 Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani

5 agosto 2026 Cagliari, Fiera della Sardegna

16 agosto 2026 Castiglioncello, Castello Pasquini

17 agosto 2026 Forte dei Marmi, Villa Bertelli

19 agosto 2026 Termoli, Arena del Mare

20 agosto 2026 Barletta, Fossato del Castello

21 agosto 2026 Fasano, Parco Archeologico di Egnazia

22 agosto 2026 Apricena, Cava dell’Erba

24 agosto 2026 Cirò Marina, Arena Saracena

25 agosto 2026 Roccella Ionica, Teatro al Castello

26 agosto 2026 Santa Maria del Cedro, Arena dei Cedri

27 agosto 2026 Paestum, Arena dei Templi

29 agosto 2026 Lanciano, Parco delle Rose

3 settembre 2026 Brescia, Piazza della Loggia

5 settembre 2026 Cervere, Anfiteatro dell’Anima

6 settembre 2026 Vigevano, Castello Sforzesco

9 settembre 2026 Macerata, Sferisterio

12 settembre 2026 Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone