Claudio Baglioni si esibirà stasera, 26 gennaio 2023, al Teatro Coccia di Novara con una nuova data del suo tour “Dodici note Solo, Bis”. Il cantautore continua i suoi live, dopo il grande successo delle precedenti date del 2022. A settembre dello scorso anno, al termine del tour e dopo l’annuncio delle nuove tappe, commentò così:

“Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis”

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto al Teatro Coccia a Novara.

Claudio Baglioni, Novara, 26 gennaio 2023, info biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Claudio Baglioni a Novara. Il live è sold out.

Claudio Baglioni, Novara, 26 gennaio 2023, scaletta del concerto

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai?

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso