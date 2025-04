Claudio Baglioni, in concerto a maggio: le date e i dettagli

Claudio Baglioni torna dal vivo a maggio 2025 con il suo “PIANO DI VOLO soloTRIS”, una serie di concerti intimi ed emozionanti.

Quando si parla di Claudio Baglioni non si parla semplicemente di musica, ma di un pezzo importante della cultura italiana. Le sue canzoni, nel corso di oltre cinquant’anni di carriera, sono diventate colonne sonore della vita di intere generazioni.

Testi che parlano d’amore, di nostalgia, di speranza, ma anche di cambiamento, sempre con una sensibilità rara e riconoscibile. E dopo il successo dei suoi ultimi tour, l’artista romano torna a calcare il palco con una nuova proposta che promette di toccare corde profonde.

Claudio Baglioni pronto ad emozionare ancora tutti

Si chiama “PIANO DI VOLO soloTRIS” ed è molto più di una semplice tournée. È un viaggio musicale, un racconto in forma di concerto dove Baglioni si presenta in una veste ancora più essenziale: da solo sul palco, accompagnato solo dal suo pianoforte. Dal 2 al 12 maggio 2025, saranno quattro le città a ospitare questo evento speciale: Firenze, Roma, Assisi e Forlì. Un piccolo itinerario, quasi un cammino più che un tour, pensato per creare un’atmosfera intima, autentica, a misura di emozione.

Il titolo stesso, “soloTRIS”, è un gioco di parole che racconta molto: “solo” perché davvero solo, senza band, senza orpelli, solo voce e pianoforte; “tris” perché il cuore dello spettacolo si snoda in tre atti, tre momenti, tre visioni diverse della musica e della vita. Una scelta coraggiosa, certo, ma anche naturale per un artista come Baglioni, che ha sempre fatto del contatto con il pubblico un tratto distintivo. In questo nuovo ciclo di concerti, ogni canzone sarà un dialogo diretto, ogni nota una confidenza.

A rendere tutto ancora più suggestivo è la scelta delle location, che privilegiano teatri e spazi dall’acustica perfetta, dove la musica può davvero respirare. Non ci saranno grandi schermi né scenografie elaborate: solo l’essenziale. Eppure, proprio per questo, l’esperienza si preannuncia più potente che mai. Perché quando un artista ha davvero qualcosa da dire, basta poco. Anzi, meno è meglio.

Claudio Baglioni, che ha attraversato decenni rimanendo sempre coerente con sé stesso ma mai fermo, conferma ancora una volta la sua voglia di rimettersi in gioco. Non cede alla nostalgia, ma reinventa il suo repertorio con nuovi arrangiamenti, nuove sfumature, nuovi silenzi. Chi ha già assistito ai suoi concerti sa che il tempo sembra sospendersi quando inizia a cantare. E questa nuova formula, più raccolta e profonda, promette di essere un’occasione irripetibile per vivere le sue canzoni in modo ancora più vicino.

I biglietti, com’è facile immaginare, sono già richiestissimi. E non solo da chi lo segue da sempre, ma anche da un pubblico più giovane che sta riscoprendo il valore di una musica che non ha bisogno di effetti speciali per arrivare dritta al cuore. Perché Baglioni, oggi come ieri, continua a volare alto. E questo “PIANO DI VOLO soloTRIS” sembra proprio la rotta giusta per chi vuole emozionarsi davvero.