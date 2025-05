Claudio Baglioni celebra 40 anni di “La vita è adesso” con una nuova edizione speciale

L’8 giugno 1985 – 40 anni fa – Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso – Il sogno è sempre, un disco che ha fatto la storia e che ha dato un grande contributo al panorama musicale italiano. L’album vendette più 4 milioni di copie e, per 27 settimane consecutive, comparve al primo posto delle classifiche restando il più venduto di tutti i tempi in Italia. Ci fu anche un tour che venne raggiunto da 1,2 milioni di spettatori. Il 6 maggio 2025, il cantante ha invece annunciato una nuova versione di questo capolavoro, che è disponibile in preorder sulle piattaforme. Si tratta di un progetto che dà la possibilità – ai suoi fan – di rendere nuovamente viva l’opera, che è stata intanto rielaborata per le nuove generazioni.

Cosa ha rappresentato il disco di Baglioni per l’Italia

L’album La vita è adesso uscì in Italia nel bel mezzo del boom economico e delle varie tensioni sociali, e rappresentò per molti una valvola di sfogo. Claudio Baglioni riuscì infatti a raccontare momenti di vita ordinaria, spesso trasformati in un vero e proprio viaggio esistenziale. Al suo interno c’era ad esempio il brano Un nuovo giorno o un giorno nuovo, che regalava all’ascoltatore il senso di possibilità, ma anche Notte di note, note di notte che rappresentava una riflessione intima sotto le stelle. Il singolo onomimo La vita è adesso diventò inoltre un inno generazionale sul carpe diem.

Il disco fu registrato tra i Manor Studios di Oxford, The Town House di Londra e gli Abbey Road Studios, dove la London Symphony eseguì gli archi arrangiati da Celso Valli. All’album parteciparono anche musicisti come Hans Zimmer al Fairlight e, durante il tour Assolo (1986), venne usata l’interfaccia MIDI. Tutti elementi – questi – che hanno reso questo lavoro immortale.

Come sarà la nuova versione

Al momento non sono ancora stati rivelati i dettagli sulla nuova versione de La vita è adesso, ma il progetto è stato anticipato da dei post alquanto misteriosi pubblicati dallo stesso Claudio Baglioni. Le voci parlano di una presunta rimasterizzazione delle tracce originali, che potrebbe andare ad esaltare la qualità dei brani, ma il cantante potrebbe aver anche scelto di risuonare alcune canzoni con dei nuovi arrangiamenti che riflettono la sua evoluzione artistica. In occasione dell’ultimo concerto del tour Piano di Volo Tris a Firenze, il cantautore ha fatto capire che il progetto potrebbe essere una sorta di celebrazione nostalgica. La nuova versione del disco andrebbe quindi a rendere omaggio al passato, ma anche a reinterpretarlo con uno sguardo contemporaneo, forse con inediti o versioni live.