Vasco Rossi torna in vetta: la nuova classifica FIMI tra debutti, scosse e conferme

Le classifiche FIMI della settimana incoronano Vasco e rimescolano la scena italiana con molti nuovi arrivi tra singoli e album

Tante novità nella classifica degli album più venduti in Italia. Vasco Rossi fa ancora una volta centro con Vasco Live 2025 – The Essentials, un debutto che non solo scala subito il primo posto negli album ma conquista anche il podio dei vinili. A seguire arrivano nuove uscite, rientri inattesi e conferme pesantissime come quelle di Olly e dei grandi protagonisti della scena rap.

Classifica italiana, novità e conferme

La nuova tornata delle classifiche FIMI racconta una fotografia nitida del mercato musicale italiano: quando Vasco Rossi pubblica qualcosa, la vetta della classifica diventa quasi un automatismo. Vasco Live 2025 – The Essentials entra direttamente al primo posto, sia tra gli album che tra i vinili, scalzando Giorgia, che precipita al nono posto dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana. Un ribaltone atteso, visto il peso specifico del rocker di Zocca e l’effetto del suo ultimo tour negli stadi, ormai un brand a sé.

Ma la settimana è ricca anche di sorprese: il secondo posto sia negli album sia nei vinili è di Latte in polvere, l’EP che sancisce la collaborazione, molto attesa, tra Papa V e Night Skinny. Un progetto breve ma densissimo, che sta spingendo una nuova wave rap a livelli decisamente nazionali. A completare il podio c’è Olly, che con Tutta Vita (Sempre) dimostra una longevità impressionante: 56 settimane in classifica e ancora saldo al terzo posto.

Nuove entrate, rimonte e cadute improvvise

La top ten degli album è quasi tutta un rimescolamento: sale velocemente Lucio Corsi con il live La chitarra nella roccia, debutta Nitro con Incubi, arretra invece Caparezza con Orbit Orbit, che scivola dalla medaglia d’argento alla sesta posizione. Fabrizio Moro rientra forte con Non ho paura di niente, mentre Ernia e Giorgia perdono qualche posizione ma restano in top ten. Fuori dalla classifica ma in evidenza anche il live di Elisa a San Siro

Tra i singoli continua il dominio netto di Geolier con Fotografia, seguito da Olly & Juli con Questa domenica. Ernia sale al terzo posto con Per te, mentre Giorgia e Blanco scivolano al quarto con il riediting de La cura per me, rientrato in classifica spinto dall’album della cantante diversi mesi dopo Sanremo.La scena urban prende ancora spazio con l’exploit di Mossa strepitosa di Papa V e Night Skinny, subito in top ten.

Classifica Album

Vasco Live 2025 – The Essentials – Vasco Rossi Latte in polvere – Papa V & Night Skinny Tutta vita (Sempre) – Olly La chitarra nella roccia (Live) – Lucio Corsi Incubi – Nitro Orbit Orbit – Caparezza Non ho paura di niente – Fabrizio Moro Per soldi e per amore – Ernia G – Giorgia Lux – Rosalía

Classifica Singoli

Fotografia – Geolier Questa domenica – Olly & Juli Per te – Ernia La cura per me – Giorgia feat. Blanco Golden – Huntr/x, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & cast KPop Demon Hunters The Fate of Ophelia – Taylor Swift Balorda nostalgia – Olly Fellini – Ernia & Kid Yugi Mossa strepitosa – Papa V & Night Skinny feat. Kid Yugi Pura purissima – Papa V & Night Skinny feat. Nerissima Serpe

Classifica Vinili, CD, Musicassette