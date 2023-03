Ecco la classifica Fimi dei singoli e degli album più venduti in Italia dal 3 al 9 marzo 2023.

Classifica Fimi, Singoli più venduti dal 3 al 9 marzo 2023

Primo posto ancora nelle mani di Lazza, vincitore morale con la sua “Cenere”, piazzatosi al secondo posto della classifica finale di Sanremo 2023. Stabili al secondo posto Mr Rain con Supereroi e Marco Mengoni terzo con “Due vite”. Sale alla 4 Gelosa di Finesse feat. Shiva e Sfera Ebbasta. Risale alla 5 la ballad “Tango” di Tananai. Sesto gradino per Origami all’alba mentre alla 7 “Il bene nel male” di Madame. Sale ancora la sigla di ‘O Mar for. Alla 9 “Due” di Elodie mentre chiude la top ten Rosa Chemical con “Made in Italy”. Alla 13 Flowers di Miley Cyrus mentre benissimo Annalisa con “Bellissima” alla 16 dopo 27 settimane dalla pubblicazione. Alla 23 Furore di Paola & Chiara.

01. Cenere, Lazza

02. Supereroi, Mr. Rain

03. Due vite, Marco Mengoni

04. Gelosia, Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

05. Tango, Tananai

06. Origami all’alba, Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara

07. Il bene nel male, Madame

08. ‘O mar for, Stefano Lentini feat. Icaro, Lolloflow e Raiz

09. Due, Elodie

10. Made in Italy, Rosa Chemical

Classifica Fimi, Album più venduti dal 3 al 9 marzo 2023

Resiste stabile al primo posto “Alba”, l’album di Ultimo, per la terza settimana di fila. Secondo posto per Lazza con “Sirio”. Terzo gradino per Il coraggio dei bambini di Geolier. Sale alla 4 Rave, Eclissi di Tananai. Quinta posizione per Materia (Pelle) di Marco Mengoni. Sale alla 6 Milano Demons di Shiva. Cala alla 8 “Ok. Respira” di Elodie, seguita alla 9 dai Maneskin con Rush! e alla 10 i Pinguini Tattici Nucleari con il disco “Fake News” Sale, dalla 19 alla 13, Ernia con “Non ho paura”. Gianni Morandi fa il suo esordio alla 17 con “Evviva!”. Calo per “Cani sciolti” di Francesca Michielin, dalla 14 alla 26.

01. Alba, Ultimo

02. Sirio, Lazza

03. Il coraggio dei bambini, Geolier

04.Rave Eclissi, Tananai

05. Materia Pelle, Marco Mengoni

06. Milano Demons, Shiva

07. Madreperla, Guè

08. Ok, Respira, Elodie

09. Rush!, Maneskin

10. Fake news, Pinguini Tattici Nucleari