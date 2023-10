Classe G è una canzone di Villabanks presente nel suo omonimo disco di inediti, disponibile dal 27 ottobre 2023. La canzone vede il featuring di Paky.

Il brano racconta il sogno di svoltare, di cambiare vita, di abbandonare la città e le origini, sognando una svolta, qualcosa che modifichi un quotidiano apparentemente senza speranza e uguale a se stesso. Il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e non dare più importanza a quello che, oggi, è diventato un peso (“Me ne vado dove non sento, Quello che raccontate, Con la vista sull’oceano, Su un’isola tropicale”). E allora perché non sognare, visto che è più semplice di “cambiare”?

Eravamo in trenta sotto a un palazzo grigio

Una sera di maggio

In tuta Kalenji

Una vecchia urla affacciata all’edificio

Che vuoi che faccia

Crede ai gratta e vinci

Un giro in SH

Con il vento in faccia taglio in due la city

Come una pana

Da 100g a 50 e 350 in tasca

Non andrò lontano

Cambiare vita

Magari una tonnellata

Magari cambiare piano

Una via d’uscita

Pensa a comprare casa

Senza una mano dall’alto

Sognarlo è meglio che averlo

Anche il milione d’euro

Serata techno

Boxer pieno

Cercavo clienti

Classe G

AMG

Ascolto i classici

Tupac, Biggie

Fumo un altro g

Giro tutta la city

Andare via da qui

Il mio sogno dall’inizio

Parto con lei, c’ha il culo di JLo

Mi lascio tutto alle spalle

Le cazzate che dite, il gelo

Tutte le rotture di palle

Me ne vado dove non sento

Quello che raccontate

Con la vista sull’oceano

Su un’isola tropicale

Ua-ua-ua-uah

Fumo un’altra canna

Fatto sotto jet lag

Magari vado in Thailandia

In costume e ciabatte fumo sulla spiaggia

La ganja banana

Lasciatemi in pace

Classe G

AMG

Ascolto i classici

Tupac, Biggie

Fumo un altro g

Giro tutta la city

Andare via da qui

Il mio sogno dall’inizio

Classe G

AMG

Ascolto i classici

Tupac, Biggie

Fumo un altro g

Giro tutta la city

Andare via da qui

Lo sogno dall’inizio

Ricordi che te lo avevo detto

Prima dei fiori, di uscire fuori, prima di portarti a letto

Oggi son fuori, domani dentro, vuoi stare con me lo stesso

Tu le chiudevi e io le vendevo

Scendevi e passavo a prenderti sopra il mio SH300

Ua-ua-ua-uah mi cerca la madama

Eri con me quando mi sono entrati in casa

Ed hai buttato tutto poi ti sei chiusa in stanza

Dal divano a in sala era pieno di..

Classe G

AMG

Ascolto i classici

Tupac, Biggie

Fumo un altro g

Giro tutta la city

Andare via da qui

Il mio sogno dall’inizio