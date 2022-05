Ciao Baby, Gemitaiz: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Ciao Baby’, il nuovo inedito di Gemitaiz, contenuto nell’album ‘Eclissi’. Il video con l’audio ufficiale della canzone è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Ecco il testo di ‘Ciao Baby’:

Disfruto mirarte

Cada movimiento

Un vicio que tengo

Un gusto valorarte

Nunca olvidarte

Entregarte mis tiempos

Ti sfrutto, lo sai

che non posso restare muto

Che mi manchi nella notte come un lupo

Nei campi e stenderci a guardare gli UFO

Ti amo, passo e chiudo

Anche quando poi mi fai impazzire e litighiamo

E tutte le cose belle le eliminiamo

Dopo ridi e aspetti

che ti richiamo e ti proietti

Bella come la luna sopra quei tetti, yeah

Metto da parte tutto se so che vieni

Ti sento senza vederti come gli alieni

Il tuo nome scritto in argento

sopra quei treni

Disfruto mirarte

Cada movimiento

Un vicio que tengo

Un gusto valorarte

Nunca olvidarte

Entregarte mis tiempos

No te fallaré

Contigo yo quiero envejecer

Musica per l’anima

Quando sei chiusa in camera

E sei lontana come l’Islanda dall’Africa

Mi scende una lacrima,

meglio una morte rapida

Dicono che capita

Di lanciarsi nel vuoto

ma ho il cuore di ceramica

La musica dentro, nessun asso nella manica

Per essere così non ho una scusa valida

Sì, scendo alle otto giù in aeroporto

Ti aspetterei pure di notte a un binario morto

Durante la tempesta

mi trovi al porto che ti aspetto

Lo sai che non me lo scordo, te lo prometto

Metto da parte tutto se so che vieni

Spariremo dentro questi quartieri

Come fanno le scie degli aerei

Ciao baby

Disfruto mirarte

Cada movimiento

Un vicio que tengo

Un gusto valorarte

Nunca olvidarte

Entregarte mis tiempos.