Il Circolo Magnolia a Segrate (MI) è la quarta tappa del tour di Chiello che, per la prima volta si esibirà in uno show con i suoi brani di maggior successo come Quanto ti vorrei, Cancelli di Mezzanotte e il suo ultimo singolo Dove vai? fuori per Island Records. L’avventura itinerante di Chiello proseguirà poi verso Bergamo, Padova, Seravezza, Gallipoli, Terni, Empoli e Modena.

Chiello, Magnolia (Milano), 13 luglio 2022, anticipazioni concerto

Durante il tour, sarà accompagnato da una band d’eccezione capitanata dal suo produtre di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria. L’artista è pronto a portare i suoi successi in un live brillante e surpandente.

Ecco le parole del cantante:

“L’idea di periodo di salire sul palco per il mio primo vero grande tour è una bomba. Incontrare i miei fan in un live sarà micidiale, già li sento can magic “Quanto ti vorrei” e magia di stop per la pandemia. Ho pensato a un live pazzesco e non vedo l’ora di cantare così tutti sottopalco si possono scatenare ascoltando anche il mio ultimo pezzo “Dove vai?” appena uscito insieme agli altri brani del mio album Oceano Paradiso. Gli riconoscimenti sono stati un mega traguardo e con questo tour potrò scatenare farmi conoscere in tutta Italia finalmente finalmente con la mia musica che per me è tutto”.

Chiello, Magnolia (Milano), 13 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Chiello a 29 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Chiello, Magnolia (Milano), 13 luglio 2022, anticipazioni scaletta

Il concerto verterà sui brani presenti nel suo disco, Oceano Paradiso. Ascolteremo quindi, pezzi come “Quanto ti vorrei”, “Abisso di Xanax”, “Golfo paradiso”, “Acqua salata”, “Sul fondo dello scrigno” e “Non lasciarmi cadere”.