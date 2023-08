Chica Mala è la una canzone di Sofì e Luì con Perfidia. La loro nemica sta preparando un piano malefico per il nuovo film “Vacanze in Transilvania” in uscita al cinema ad Halloween e vede proprio i Me contro Te protagonisti.

Chica Mala, ascolta la canzone e guarda il video

Clicca qui per ascoltare “Chica Mala” dei Me contro Te insieme a Perfidia e guarda il video ufficiale della canzone.

Me contro Te e Perfidia, Chica Mala, Testo della canzone

Sono una chica mala

Sei una chica mala

Oggi ho proprio voglia di ballare

E mi stavo chiedendo se ti va

E poi dal nulla prendere e viaggiare

Anche se non so dove si va

Ma noi siamo già partiti sorvoliamo la città

Io sorrido tu mi stringi sembra tutto un sogno ma

Ma c’è una guastafeste che arriva

Mi conosci bene il mio nome è perfidia

Bella prepotente, cattiva

Molto meglio dei cattivi di prima

Non vedrai più le stelle ma vedrai brillare me

e quindi adesso basta con i vostri gne gne gne

Il male ma non va mai in vacanza

Ma vuole rovinar la nostra

quando sto tra le tue braccia

È come fare un giro in giostra

E quando mi guardi con quegli occhi mi fai battere il cuore

Perché sei al centro del mio mondo tu sei il mio equatore

Ma noi siamo già partiti sorvoliamo la città

Io sorrido tu mi stringi sembra tutto un sogno ma

Ma c’è una guastafeste che arriva

Mi conosci il mio nome è perfidia

Bella prepotente, cattiva

Molto meglio dei cattivi di prima

Non vedrai più le stelle ma vedrai brillare me

e quindi adesso basta con i vostri gne gne gne

Sono una chica mala

Sei una chica mala

Sofì adesso guarda e impara

E impara come si fa

Sono una vera chica mala più mala di queste qua

Va bene abbiam capito brava

Ma basta, fare la star

Vogliamo andarcene di qua

E niente, ci fermerà

Sono una chica mala

Sei una chica mala