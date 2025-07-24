Chiara Ferragni ci ripensa? La clamorosa proposta a Tronchetti Provera fa discutere

E’ questo l’ultimo gossip che riguarda l’imprenditrice digitale e il suo ex compagno, cosa avrebbe chiesto al manager

Proprio mentre è stata emessa la sentenza di divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez dal Tribunale di Milano, l’imprenditrice digitale è tornata al centro dell’attenzione del gossip per un presunto riavvicinamento a Giovanni Tronchetti Provera. Le ultime voci dal mondo della cronaca rosa rivelano una serie di indiscrezioni che riguarderebbero i due ex – forse – non più ex.

A parlare della Ferragni e del noto manager è stato Gabriele Parpiglia, secondo cui negli ultimi tempi i due potrebbero essersi riavvicinati, ma l’imprenditrice digitale avrebbe fatto una proposta a Tronchetti Provera molto chiara.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, cosa sta accadendo

La coppia formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera era nata qualche mese dopo che era stato ufficializzato l’addio tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Una relazione che all’inizio sembrava essere piuttosto intensa, salvo poi finire nel giro di poco tempo, con tanto di un riavvicinamento di lui alla sua ex moglie “spiattellato” dai vari tabloid di gossip.

Ma adesso Parpiglia ha parlato di un probabile riavvicinamento tra i due. All’epoca diverse indiscrezioni parlavano di una Ferragni “nera” per quanto accaduto con il manager, anche se i motivi della rottura non erano mai stati resi noti. Adesso, però, secondo il giornalista di gossip i due ex si sarebbero riavvicinati e l’influencer avrebbe fatto anche una precisa richiesta al manager.

Secondo Parpiglia Tronchetti Provera non sarebbe mai tornato davvero con la sua ex moglie, che intanto avrebbe un nuovo compagno. Adesso, poi, “la passione tra i due è riesplosa ufficialmente”, il giornalista di gossip ha raccontato che inizialmente si sarebbero incontrati diverse volte in segreto a Forte dei Marmi e adesso avrebbero da poco trascorso un fine settimana molto romantico sul Lago di Como, weekend di cui la Ferragni ha condiviso diverse immagini, tra cui quelle di un letto disfatto. Particolare, quest’ultimo, che per Parpiglia sarebbe “una foto must”.

Nono solo i due sarebbero tornati assieme, ma pare che la Ferragni avrebbe fatto una richiesta precisa al manager, ovvero quella di allargare la famiglia. Secondo quanto raccontato da Parpiglia pare che l’influencer vorrebbe avere un altro figlio e lo avrebbe chiesto a Provera. Al momento – è bene precisare – che non ci sarebbe alcuna certezza sul riavvicinamento tra l’ex moglie di Fedez e il noto manager, si tratterebbe, dunque, solo di indiscrezioni che i diretti interessati non hanno ne confermato ne smentito.

Bisognerà capire se con il tempo uscirà qualche “prova” di questo riavvicinamento, una paparazzata o qualche dettaglio eclatante sui social della Ferragni. Questo ritorno di fiamma, però, potrebbe essere uno dei gossip dell’estate nostrana. Del resto – da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono detti addio – la loro vita sentimentale è finita sulle pagine dei principali rotocalchi italiani.