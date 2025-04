Chiamamifaro, la musica, i genitori Cristina Parodi e Giorgio Gori, la sua vita privata

Chiamamifaro, è tra l’ex allieve di Amici dell’edizione in corso: la passione per la musica. i genitori famosi, la sua vita privata. Tutto sulla giovane artista

Chiamamifaro, ex allieva dell’edizione in corso di Amici, ha conquistato i fan del talent di Maria De Filippi. Appassionata di musica sin da bambina si è rivelata una giovane artista di talento. Il suo percorso nella scuola di Amici è stato lineare e impegnativo, ha cercato di approfittare della scuola per dimostrare le sue potenzialità, certa di poter conquistare il titolo di cantante professionista. Anche al serale si è distinta mettendosi in gioco con esibizioni da cantautrice doc.

Eliminata durante la a quarta puntata del Serale, Chiamamifaro è entusiasta del percorso fatto ed è determinata a seguire la sua strada. Ospite del salotto di Verissimo l’ex allieva si è raccontata in modo confidenziale a Silvia Toffanin. La cantante ha parlato del suo approccio alla musica, del rapporto con i genitori famosi, e dei suoi progetti futuri. Figlia di Benedetta Parodi e Giorgio Gori, Chiamamifaro ha confessato che spesso si è trovata ad essere vittima dei pregiudizi.

Più volte l’hanno chiamata “figlia di” oppure “la raccomandata” e questo ha condizionato le sue ambizioni artistiche. Ad Amici è riuscita a scrollarsi di dosso i genitori ingombranti e ha dimostrato di avere talento: un traguardo non indifferente che ora le permette di cantare, ma soprattutto di poter accedere ad altri contesti senza essere preceduta da commenti inopportuni legati alla sua famiglia. In molti oggi sono in attesa di ascoltare la sua musica.

Chiamamifaro, chi è Angelica Gori: la scelta del nome d’arte

Angelica Gori, questo il vero nome di Chiamamifaro, è nata il 24 luglio 2001 a Bergamo, ed è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori: due volti noti e famigliari a Mediaset. I due vip non hanno influenzato in nessun modo la sua partecipazione ad Amici, sono sempre rimasti dietro le quinte. A confermarlo anche Maria De Filippi: “Non ho mai ricevuto una chiamata, né da tuo padre, né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha riferito la conduttrice all’allieva poco prima che lasciasse la scuola. La cantante ha due fratelli più grandi, Benedetta e Alessandro, che hanno preso strade non attinenti al mondo dello spettacolo. La passione per la musica l’ha ereditata dallo zio Roberto che ha sempre suonato e che dopo cena organizzava dei raduni di famiglia dove cantavano tutti insieme.

L’ex allieva di Amici ha spiegato come mai ha scelto il nome d’arte Chiamamifaro, un nome decisamente originale per un’artista: “Il faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. Quando ero piccola, andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, era un posto del cuore.” Prima di partecipare al talent di Maria de Filippi Angelica ha preso parte ad alcuni eventi musicali e ha debuttato con diversi singoli: il primo Pasta rossa nel 2020 che ha ottenuto un milione di streaming. Lo scorso anno ha pubblicato Ma ma ma, Santa subito e Se parlo di te e. In seguito sono usciti l’EP Default, l’album Disco Default accompagnati al singolo Tutti contro tutti.

Chiamamifaro: “Sanremo? Sarebbe un sogno”

Lasciare Amici non è stato facile, ma Chiamamifaro è consapevole di avere ottenuto una notevole visibilità e spera che quest’esperienza le apra altre porte. L’artista è consapevole delle sue potenzialità e spera un giorno di calcare il palco dell’Ariston: “In Italia le cantautrici come me sono poche. Per me sarebbe un sogno andare a Sanremo.”

Molto attiva sui social l’ex allieva è oggi concentrata soprattutto sul suo futuro artistico. A quanto pare per il momento il suo unico obiettivo è quello di affermarsi nel panorama musicale italiano e non solo. Per quanto riguarda la vita privata Angelica è decisamente riservata. Si conosce poco di lei e del suo vissuto personale. Ufficialmente è single, visto che non risulta legata a nessuno.