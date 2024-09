Prima puntata stasera, 13 settembre, su Rai 1, con i Tim Music Awards, live dall’Arena di Verona. Alla conduzione, come ormai coppia fissa, ritroviamo Carlo Conti con Vanessa Incontrada. Due gli appuntamenti, il primo oggi e il secondo domani, sabato 14 settembre, sempre in prima serata. Ma chi si esibirà stasera? Ecco i nomi degli artisti premiati e che saliranno sul palco.

Su Tvblog non perdete la diretta con il consueto liveblogging dalle 21.30.

Chi si esibirà stasera 13 settembre ai Tim Music Awards 2024

Rigorosamente in ordine alfabetico, ecco il cast dei cantanti di venerdì 13 settembre: Alfa, Angelina Mango, Anna, Clara, Coez & Frah Quintale, Elodie, Fiorella Mannoia, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Kid Yugi, Mahmood, Negramaro, Raf, Riccardo Cocciante, Rose Villain, The Kolors, Tony Boy e Tony Effe.

Ospiti della serata anche Pio e Amedeo.

Il cast dei Tim Music Awards 2024

Ecco, invece, al completo, il cast delle due serate:

Saranno due serate ricche di momenti emozionanti, in cui non mancheranno le sorprese. Tanti infatti gli artisti ai quali verranno attribuiti i riconoscimenti per i loro incredibili risultati: un’occasione speciale in cui le grandi stelle della musica incanteranno il pubblico presente all’Arena di Verona e il pubblico da casa con delle performance esclusive. A salire sul palco nel corso delle due serate, saranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Club Dogo, Coez, Elodie, Emis Killa, Emma, Fiorella Mannoia, Frah Quintale, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Irama, Kid Yugi, Lazza, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Max Pezzali, Mida, Mr. Rain, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Tananai, Tedua, The Kolors, Tony Boy, Tony Effe, Umberto Tozzi. Le due serate, poi, vedranno la partecipazione di Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu.