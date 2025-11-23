Chi è questo dolcissimo bambino? Oggi è un famoso cantautore, impossibile non riconoscerlo

In rete sta circolando questa fotografia che ritrae un bambino, diventato negli anni uno degli artisti più amati del panorama artistico. Molto giovane e pieno di talento, la sua voce ha trionfato soprattutto nello scorso Festival di Sanremo, quando è stato impossibile non accorgersi di lui. Passione, perseveranza e tanta originalità: sono questi gli elementi che lo contraddistinguono.

Chi è il bimbo nella fotografia

Originario di Grosseto, cresciuto a Val di Campo di Velutonia (Castiglione della Pescaia) e nato nel 1993, il protagonista dello scatto è proprio Lucio Corsi. La sua è sempre stata una famiglia di artisti, dato che la sua mamma è pittrice e suo papà un artigiano, anche se ha lavorato per tanti anni come operatore in Rai. Il primo approccio al mondo della musica è avvenuto quando Lucio era solo un bambino e ha visto il film Blues Brothers. Da giovanissimo si è infatti esibito nei bar e nei locali della sua città, iniziando a comporre canzoni. Poi si è trasferito a Milano e, nel 2017, ha pubblicato il suo primo album Bestiario musicale, seguito da Cosa faremo da grandi. Poi c’è stato il disco La gente che sogna, oltre che il singolo Tu sei il mattino, scritto da lui e prodotto dal suo amico scenografo Tommaso Ottomano e da Antonio Cooper Cupertino.

In seguito ha aperto i concerti del Firenze Rocks e, nel 2024, ha partecipato alla serie tv Vita da Carlo di e con Carlo Verdone. In questa pellicola, lui ha interpretato un cantante che è stato scelto per il Festival di Sanremo. Qualche settimana dopo è arrivata la notizia della partecipazione – stavolta vera – alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti. Sul palco dell’Ariston, Lucio Corsi ha infatti portato il brano inedito Volevo essere un duro ed è arrivato in seconda posizione dopo Olly. Quest’ultimo ha alla fine deciso di rinunciare all’Eurovision Song Contest e il palco musicale più importante d’Europa è stato così calcato proprio da Corsi, che ha rappresentato l’Italia.

La vita privata

Al momento non si hanno molte informazioni sulla vita privata e sentimentale del cantautore, anche perché lui non si è mai esposto sui social e ha preferito restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che è un grande amante della natura, degli animali e dei motori. Lucio è infatti un fan – oltre che amico – di Valentino Rossi e ha un bel legame anche con Cesare Cremonini.