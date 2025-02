Mira Awad è una cantautrice, attrice, conduttrice televisiva e attivista politica arabo-israeliana. Sarà ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2025 e canterà Imagine insieme alla collega Noa.

Ha rappresentato Israele all’Eurovision Song Contest 2009 insieme al cantante ebreo-israeliano Achinoam Nini, con la canzone “There Must Be Another Way”. È stata la prima cantante di origine cristiana o araba a rappresentare Israele all’Eurovision, oltre ad aver cantato il primo brano israeliano dell’Eurovision con testi parzialmente in arabo.

A 16 anni è stata solista della band Samana, che suonava rock occidentale in arabo. Negli anni ’90 ha studiato alla Rimon School of Jazz and Contemporary Music a Tel Aviv.

È diventata famosa in Israele grazie alla sitcom Arab Labor e ha recitato nei film The Bubble, Forgiveness e Lemon Tree, di cui ha anche cantato le colonne sonore. Nel 2002 ha collaborato con Achinoam Nini (Noa) in una versione di We Can Work It Out dei Beatles e ha recitato come Eliza Doolittle in My Fair Lady con l’Israeli Opera. Ha partecipato al festival musicale per bambini Festigal e ha collaborato con The Idan Raichel Project nel brano Azini (Comfort Me).

Nel 2006 ha recitato nell’adattamento teatrale di Another Place, a Foreign City e nel 2008 ha interpretato una rifugiata palestinese in The Return to Haifa. Nel 2009 ha rappresentato Israele all’Eurovision con Noa, arrivando al 16° posto con There Must Be Another Way, che poi è diventato anche un album collaborativo. Lo stesso anno ha pubblicato il suo album solista Acrobat (Bahlawan).

Nel 2010 ha fatto parte della giuria che ha selezionato il brano per l’Eurovision israeliano e ha poi partecipato a Dancing with the Stars, arrivando in semifinale. Ha recitato nella serie TV Noah’s Ark e nel 2013 ha collaborato con la band metal israeliana Orphaned Land nel loro album All Is One.

Awad si identifica come palestinese e israeliana. Sebbene abbia ricevuto critiche da entrambe le parti della divisione palestinese-israeliana, ha anche molti sostenitori. Il dibattito ha messo in luce la posizione inquieta dei cittadini arabi di Israele con i loro legami sia con la società israeliana che con quella palestinese.