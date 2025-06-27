Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini: ex di Amici

Cesare Cremonini, attualmente in tour, ha una nuova fidanzata: ecco chi è l’ex allieva di Amici che ha conquistato l’attenzione del cantante.

Cesare Cremonini è tra gli artisti di maggiore successo del panorama musicale italiano. Attualmente è in tour con i Live 2025 e ogni tappa è sold out da mesi. Cantante originale, dalle sonorità coinvolgenti ha un vasto seguito di fans che non mancano di seguirlo anche sui social, gode inoltre della stima di molti colleghi, che in passato hanno anche duettato con lui. In diverse occasioni Cremonini ha fatto parlare di se e non solo per la sua musica: è stato più volte al centro del gossip a causa dei diversi flirt che di volta in volta gli sono stati attribuiti.

Per un periodo è stato legato alla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, i due dopo varie paparazzate sono usciti allo scoperto e si sono mostrati sui social insieme. L’ex frontman dei Luna Pop sembrava aver trovato una certa stabilità emotiva, per molti aveva conquistato una maturità e consapevolezza nel rapporto di coppia, poi la relazione si è conclusa e il cantante è tornato single, si è concentrato sulla sua musica e sul rapporto con i fans a cui dedica diverso tempo.

Oggi l’artista bolognese è tornato protagonista della cronaca rosa: è stato più volte paparazzato con la stessa ragazza e per gli addetti ai lavori i due avrebbero una relazione. Non ci sono ad oggi dichiarazioni del cantante, ne tanto meno della presunta fidanzata, ma i rumors sono insistenti anche se sostenuti solo da alcuni scatti, non eccessivamente compromettenti. Ma chi è la giovane che avrebbe conquistato il cuore dell’iconico artista? Lei è una ballerina, ex allieva di Amici e oggi copywriter e content creator.

Chi è Caterina Licini, presunta fidanzata di Cesare Cremonini

Diversi gli indizi che associano Caterina Licini a Cesare Cremonini. Lei, ex allieva di Amici, ha presenziato a diverse tappe del tour del cantante, è stata avvistata più volte con lui e tra loro sembra esserci un’amicizia molto speciale anche se per ora preferiscono non uscire allo scoperto. In molti sono tuttavia certi che la liason fra i due sia reale e concreta.

La Licini ha partecipato ad una dell’edizioni più seguiti di Amici, era nella squadra del prof Luciano Cannito. Dopo il talent ha ballato come ballerina professionista, ma poi ha deciso di iscriversi all ’Istituto Europeo di Design di Milano e dedicandosi alla carriera di copywriter e content creator e intraprendere una carriera diversa. Oltre alla danza, Caterina pratica surf e adora le moto, passione che ha ereditato dal padre che era un praticante di enduro.

Cesare Cremonini e Caterina Licini: amore al primo incontro?

Cremonini e Caterina si sono conosciuti lo scorso Gennaio sul set di Ora che non ho più te, video della hit dell’artista. All’epoca l’ex allieva di Amici ha pubblicato un post social dove appare nel backstage, immagine accompagnata da una didascalia che ha immediatamente allertato i sospetti: “È accaduto qualcosa di speciale”.

Recentemente Chi ha pubblicato alcuni scatti dei due insieme a a Lignano e in tal modo ha posto fine ai pettegolezzi su un possibile ritorno di fiamma con Giorgia Cardinaletti. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale dei due diretti interessati che, visti i gossip insistenti vorranno presto chiarire la loro posizione.