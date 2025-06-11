Chi è il bellissimo compagno (famoso) di Serena Brancale

Cantante, musicista, volto tv, Serena Brancale è tra le artiste che maggiormente si è distinta all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il suo debutto all’Ariston risale al 2015 quando partecipò nelle Nuove Proposte, da quel momento la sua carriera è stata in ascesa ed è riuscita ad affermarsi grazie alla sua passione per il jazz e le sonorità alternative. Di origini pugliesi a Sanremo 2025 ha cantato un brano, Anema e Core, musicale e ballabile che ha avuto un eco mediatico rilevante. Recentemente è stata ospite fissa dell’ultima edizione de Le Belve e ora è tra i giudici di Like a star nuova trasmissione di Amadeus. Compito che condivide con Elio e Rosa Chemical.

Serena è sempre stata concentrata sulla sua musica, anche i suoi social sono ricchi di immagini che riguardano il suo lavoro. Da un punto di vista privato mantiene un basso profilo, e non ama parlare particolarmente della sua quotidianità. Tuttavia è noto che ha un compagno bellissimo e anche lui famoso e affermato, un uomo di un certo spessore e con una personalità adatta al suo modo di fare. La relazione è stabile e fondata su un amore sincero e leale. I due non sono apparsi insieme occasionalmente, ma secondo alcuni rumors il legame è solido.

La cantante pugliese è legata al pugile Dario Morello, conosciuto nell’ambiente sportivo come Spartan. Classe 1993 è originario di Cetraro, provincia di Cosenza e ha debuttato nel pugilato agonistico quando aveva solo 14 anni. Nel 2008 ha vinto il titolo italiano e in seguito è stato convocato nella Nazionale. Dopo aver vinto diversi campionati ha partecipato ai Mondiali Youth a Baku vincendo il Titolo Nazionale anche nella categoria Youth, a soli 21 anni è diventato un pugile professionista.

Dario Morello, chi è il fidanzato di Serena Brancale

Dario Morello è tra i pugili più accreditati del panorama sportivo italiano. Ha vinto diversi titoli internazionali e si è conquistato una fama nell’ambiente non indifferente. Nel 2017 ha vinto la cintura di Campione Italiano dei Pesi Welter. E due anni dopo ha conseguito il Titolo WBO Global contro il campione nazionale belga, Nel 2022 ha portato a casa la cintura internazionale UBO dei pesi medi e il titolo Europeo UBO.

Tra le sue recenti vittorie quella che l’ha portato ad ottenere il titolo WBC Mediterranean dei pesi medi. Molto attivo sui social Dario condivide i diversi successi sul ring, ma anche i momenti di vita privata, In diverse occasioni ha condiviso scatti dove appare proprio con Serena Brancale. I due lo scorso anno hanno reso pubblica la loro relazione mostrandosi sui social insieme, uno scatto che ha ottenuto una certa attenzione mediatica.

Dario Morello e Serena Brancale una coppia solida e innamorata

Serena Brancale e Dario Morello sono una coppia solida e innamorata anche se non stanno insieme da molto. Si interessano alla vita professionale l’uno dell’altra e non mancano di sostenersi. Il pugile ha infatti sospeso gli allenamenti durante Sanremo proprio per stare a fianco alla compagna. Mentre la cantante non manca agli incontri del fidanzato e si interessa alle dinamiche che riguardano la boxe.

I due hanno diverse passioni in comune tra cui quella per il ballo, e per la salsa. Inoltre amano cantare in macchina a squarcia gola. Da ricordare che Serena Brancale in passato ha avuto una storia con Walter Ricci, musicista e oggi compagni di Arisa.