L’ultimo giorno di patriarcato, Checco Zalone: ascolta la canzone e guarda il video
Ascolta la canzone di Checco Zalone “L’ultimo giorno di patriarcato”, uscita l’8 marzo 2025: guarda il video, ecco di cosa parla
L’ultimo giorno di patriarcato è il nuovo brano di Checco Zalone. La canzone è uscita appositamente l’8 marzo in occasione della Festa della Donna, insieme ad un videoclip girato a febbraio da Zalone con il regista Gennaro Nunziante nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma.
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Parlando a Repubblica, l’attore comico aveva raccontato come era nato questo pezzo:
Ho un’idea per una cosa nuova, una canzone. Si intitola L’ultimo giorno di patriarcato. L’idea è che in un paesino della Calabria c’è un’ordinanza comunale che dice che è l’ultimo giorno che si può fare patriarcato, da domani chi fa patriarcato si busca una multa. E quindi vorrei raccontare la tragedia di questa famiglia che ha vissuto sempre con ’sto patriarcato
“Fammi l’ultimo caffè, fallo come piace a me; stira l’ultima camicia, già mi sento soffocato” inizia così la canzone che, nel video, appare accanto a Vanessa Scalera, nei panni della moglie. E poi continua:
“Come è bello fare l’uomo emancipato, come è bello fare il cornuto. Tu che fumi la sigaretta, io con la scopa e la paletta. La mia donna prende il volo, io sto a casa a pigliarmela… Ma mi resta solo un tenero ricordo, di una gocciolina gialla sopra il bordo, che asciugavi con lo straccio profumato del patriarcato”
Prima della pubblicazione ufficiale, Checco Zalone aveva già accennato al brano durante il concerto alle Terme di Caracalla a Roma durante il concerto di Francesco De Gregori.