L’ultimo giorno di patriarcato è il nuovo brano di Checco Zalone. La canzone è uscita appositamente l’8 marzo in occasione della Festa della Donna, insieme ad un videoclip girato a febbraio da Zalone con il regista Gennaro Nunziante nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma.

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Parlando a Repubblica, l’attore comico aveva raccontato come era nato questo pezzo:

Ho un’idea per una cosa nuova, una canzone. Si intitola L’ultimo giorno di patriarcato. L’idea è che in un paesino della Calabria c’è un’ordinanza comunale che dice che è l’ultimo giorno che si può fare patriarcato, da domani chi fa patriarcato si busca una multa. E quindi vorrei raccontare la tragedia di questa famiglia che ha vissuto sempre con ’sto patriarcato