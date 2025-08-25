I Cheap Trick tornano con All Washed Up: nuovo album e tour mondiale

A distanza di quattro anni dal precedente lavoro, i Cheap Trick, band storica nel panorama rock americano, tornano con un nuovo album intitolato All Washed Up, in uscita il prossimo 14 novembre per BMG.

La storica formazione americana, icona del power pop e dell’hard rock melodico, firma così il suo ventunesimo disco in studio, confermando una longevità artistica che poche band della loro generazione possono vantare.

Cheap Trick, il nuovo disco

Il disco è stato anticipato dal singolo Twelve Gates, già disponibile in streaming da alcuni giorni e accompagnato da un videoclip ufficiale: “È uno dei miei brani preferiti dell’album – ha dichiarato il bassista Tom Petersson – ha un’energia particolare e rappresenta bene lo spirito di questo progetto”.

Robin Zander, voce e chitarra, ha invece commentato con la consueta ironia: “È semplicemente un altro grande disco della più grande rock band del mondo. Possiamo solo augurarci che il mondo sia pronto…”

La produzione di All Washed Up

La band ha lavorato all’album insieme al produttore di lunga data Julian Raymond, già al fianco dei Cheap Trick in numerosi lavori storici come Woke Up With A Monster, Bang, Zoom, Crazy… Hello e In Another World. Le sessioni di registrazione si sono svolte tra Nashville e Los Angeles, in studi prestigiosi come Sound Emporium e Blackbird, con il missaggio affidato a Chris Lord-Alge, nome di spicco dell’industria musicale internazionale.

La tracklist comprende brani che spaziano dal rock più aggressivo a ballate tradizionalmente pop, mantenendo intatto lo stile riconoscibile della band. Tra i titoli figurano All Wrong Long Gone, The Riff That Won’t Quit, Bad Blood e Dancing With The Band. A completare il disco anche qualche episodio più sperimentali come A Long Way To Worcester.

Un tour che guarda al passato e al futuro

Parallelamente all’uscita del disco, i Cheap Trick hanno annunciato un fitto calendario di concerti che li porterà in giro per il mondo. Particolarmente simboliche saranno le due date al Budokan di Tokyo, luogo leggendario dove la band registrò nel 1978 il celeberrimo live Cheap Trick at Budokan, uno dei dischi dal vivo più celebri della storia del rock. Si tratterà di due show che i fan giapponesi attendono come un vero e proprio evento celebrativo.

La tournée include anche tappe al momento solo negli Stati Uniti con un finale previsto a Seattle e diverse date condivise con gli Heart, altra band storica del rock americano easy listening.

Cheap Trick, un’eredità lunga cinquant’anni

Con oltre 20 album in studio, milioni di copie vendute e una carriera che supera ormai i cinquant’anni, i Cheap Trick restano una delle band più longeve e influenti del rock americano. Dal successo planetario di I Want You To Want Me e Surrender fino ai lavori più recenti, il gruppo ha saputo reinventarsi senza mai perdere il proprio stile.

La band ha una base solida nel nostro paese nonostante il gruppo abbia al suo attivo solo due concerti in Italia, l’ultimo dei quali al Monsters of Rock di Como, oltre venti anni fa. L’attesissima data del 2022 inizialmente prevista al Fabrique di Milano fu cancellata e mai recuperata. La speranza è che il gruppo di Rick Nielsen possa presto confermare un tour in Europa per l’anno prossimo, magari passando anche qui da noi.