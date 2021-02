Che me chiamme a fa’?

Questo è il titolo del nuovo singolo di Rocco Hunt inciso insieme a Geolier. Il brano racconta degli interrogativi che nascono di fronte al dubbio della ragazza che si sta frequentando, apparentemente indifferente al sentimento che prova chi canta. Se chiami di notte ma non ci tieni, allora perché chiami? Non mancano le promesse (“Si vuò, tе scrivo na poesia, sì, però je nun so’ Nеruda”) e le domande che nascono spontaneamente di fronte a comportamenti contraddittori.

L’ultimo disco pubblicato da Rocco Hunt è Libertà, uscito nel 2019. Nell’estate 2020, però, è tornato ai primi posti delle classifiche e delle radio grazie alla collaborazione con Ana Mena nel pezzo “A un passo dalla luna”, tra i tormentoni dei mesi estivi.

Geolier, invece, recentemente ha collaborato con Shablo e Sfera Ebbasta in M’Manc, con Gigi d’Alessio in Buongiorno e, nell’estate 2020, con Anna Tatangelo per Guapo.

Cliccando qui potete vedere il lyric video di Che me chiamme a fa’?

A seguire, il testo della canzone.

Rocco Hunt e Geolier, Che me chiamme a fa’?, Testo

[Ritornello: Rocco Hunt]

Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene

Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene

[Strofa 1: Rocco Hunt]

Si vuò, tе scrivo na poesia, sì, però je nun so’ Nеruda

E tu nun sî mica ‘a primma scema ca p”e chiacchiere s’illude

Tu ‘a cunusce ‘a vita mia, sanguisughe e barracuda

Forse è meglio a nun sapè, nun durmisse nu minuto

Na regina vò a nu re, sì, ma ‘o re tene n’impero

E pe cumbattere ‘e nemice ‘n”a vede pe juorne intere

Essa se sente trascurata, ma ‘a fore pare invincibile

Chissà addò trova ‘a forza ‘e se crescere n’atu principe, ehi

[Pre-Ritornello: Rocco Hunt]

Ma pecché nun ce staje maje quando te voglio?

Ma pecché mo faje ‘sta faccia si te spoglio?

Me pare ca ‘nte ‘mporta ‘e me

E nun te voglio mantenè, ehi

[Ritornello: Rocco Hunt]

Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene

Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene

[Strofa 2: Geolier]

Yeah, pecché me dice ca nun t’amo? Je nun ‘e dico cierte ccose

Pe dicere quanto t’amo ancora hann”a ‘nventà ‘e parole

‘O ssaje m’escludo ‘a tutte quante e dico ca me sento sulo

Tu sî bella comm’è che, cchiù assaje vestuta, no annuda

Ma che piense ‘e me quanno parlano tutte quante?

Pecché giustamente loro ancora nun ‘o sanno

So’ nu guaglione ‘e strada e se n’è accorto mamma e babbo

E quanno parlo annanze a lloro in italiano sbaglio

T’accatto aniello ‘e Tiffany, ma vestuto Nike

Jammuncenne a Miami, sî nu quadro ‘e Dalì

Nun me cercà scuse, me ‘nvento na scusa po’ vaco

Tu ‘nviente na scusa dimane

[Pre-Ritornello: Geolier]

Allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene

[Ritornello: Rocco Hunt & Geolier]

Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?

Si overamente nun ce tiene

Dimme pecché mo triemme

Je mo cu’tté nun voglio cchiù pazzià

Dincello ô munno stammo assieme

Si cado, tu me mantiene