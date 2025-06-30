Che fine ha fatto la cantante Syria? Eccola oggi, nuova vita

Syria, oggi 47 anni, è tra le voci italiane più prestigiose eppure dopo il successo si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni le sue apparizioni in tv e sui palchi si sono ridotte, anche se ha continuato a lavorare. L’artista ha debuttato sul palco di Sanremo nel 1995, edizione in cui ha primeggiato nelle nuove proposte. Vittoria che le ha dato l’opportunità di partecipare alla kermesse l’anno successivo nella categoria big. In seguito ha pubblicato diversi album di successo e la sua carriera ha avuto un ascesa non indifferente. Poi ha subito una battuta d’arresto, uno stop non voluto da lei, ma imputabile ad un sistema impegnativo per tutti gli artisti.

In diverse occasioni Syria ha raccontato cos’ha fatto in questi anni in cui si allontanata dal piccolo schermo e dalla musica più commerciale. La cantante non ha esitato ad affermare alcune difficoltà incontrare per riuscire a rimanere sulla cresta dell’onda: “Siamo in tanti e si sgomita, dopo aver preso troppe porte in faccia e rinunciato a qualche Sanremo ti chiudi e pensi di prendere un’altra strada”. Cecilia Syria Cipressi, vero nome di Syria, in questi ultimi anni si è dedicata alla sua vita privata e al teatro, ma non si è mai allontanata definitivamente alla musica, che resta la sua più grande passione.

La cantante non ha mai perso l’entusiasmo nel suo lavoro. Nel 2021 ha partecipato The star in the star, condotto da Ilary Blasi. Vinse l’edizione confermandosi un’artista di talento. Syria è oggi una donna realizzata sia professionalmente che nella vita privata, è contenta delle sue scelte e guarda avanti in modo positivo. Ha diversi progetti da realizzare e si impegna sempre con coinvolgimento e passione in ogni cosa che fa.

Syria, i figli e la morte del padre

Syria ha all’attivo ben 10 album che hanno avuto un successo rilevante. Negli ultimi anni si è dedicata al teatro, ma soprattutto ha cercato di essere una mamma presente per i suoi figli. Da diversi anni è legata a Pierpaolo Maroni: dall’unione è nata Alice che ha 23 anni e Romeo, 12 anni. Due ragazzi di cui è fiera e che le stanno dando diverse soddisfazioni. Ospite del salotto di Domenica in la cantante romana ha parlato anche dei suoi successi, ma anche dei dolori che la vita le ha riservato. Tra questi la morte del padre che l’ha segnata profondamente:

“Quando va via una persona è tangibile il significato del tempo in silenzio, ti accorgi che le cose vanno prese di corsa. È stato un papà incredibile. Disponibile, altruista, pieno di vita. Manca di brutto e quando mancano le persone uno le va a cercare in quello che hanno lasciato per tutta la vita, come le nostre telefonate alle 8.30 del mattino”.

La cantante ha rivelato che il padre aveva una patologia legata al cuore, che si è manifestata all’improvviso ed è morto ne giro di poche settimane. Nessuno se lo aspettava. La morte del genitore è stata un duro colpo per la cantante che oggi sta cercando di fare tesoro di tutti i ricordi vissuti.

Syria, cosa fa oggi

Nonostante l’allontanamento dalla tv e da i diversi eventi mediatici Syria non ha detto addio alla musica. E’ un’artista impegnata in diversi progetti, canta dal vivo e non manca di collaborare con volti noti della musica internazionale. Il suo account Instagram è molto attivo, e racconta la sua quotidianità professionale.

Presenti anche diversi scatti di vita privata: con la mamma, ma anche con i suoi amici più cari. Syria è infatti sempre sorridente e entusiasta della vita e coinvolge nella sua quotidianità tutti coloro che le vogliono bene. Ha un diverso seguito di fan che amano la sua musica e il suo modo di approcciarsi sul palco. Ha conservato il suo spirito da ragazzina e questo piace al pubblico.